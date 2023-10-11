Денервация головки полового члена. Что за процедура и когда выполняется

Что за процедура и когда выполняется

Денервация головки пениса – оперативное вмешательство, направленное на устранение проблемы преждевременной эякуляции. В ходе операции часть нервных окончания на головки частично пересекаются, благодаря чему она становится менее чувствительной. При таких обстоятельствах можно продлить половой акт.

Преждевременная эякуляция – серьезная проблема для мужчин. Она не только снижает качество интимной жизни, но и ухудшает мужскую самооценку, приводит к проблемам в отношениях со второй половинкой. К денервации головки прибегают в следующих ситуациях:

мужчина эякулирует еще до момента введения члена во влагалище, на стадии предварительных ласк;

изливание спермы начинается сразу же после введения пениса во влагалище;

общая длительность полового акта не превышает двух минут.

Преждевременная эякуляция может быть связана с чрезмерной чувствительностью головки. Удаление части нервных окончаний позволит избавиться от проблемы, при этом сохранив удовольствие от интимной близости. При психологических проблемах необходимы другие методики лечения

Как подготавливаются и проводят денервацию головки

Для того чтобы определить гиперчувствительность полового члена за 10-15 до начала полового акта на головку наносят 10% лидокаиновый раствор. При наличии проблемы преждевременного семяизвержения в этой ситуации продолжительность интимной близости увеличится в несколько раз.

При подтверждении того, что преждевременная эякуляции связана с гиперчувствительностью головки, назначают операцию, которая проходит по следующей процедуре:

нанесение на головку местной анестезии; круговой разрез кожи пениса под головкой; выделение и пересечение около половины нервных окончаний; сшивание части нервных окончаний, чтобы сохранить необходимую чувствительность пениса для получения наслаждения от секса; накладывание незаметных швов на место надреза.

Количество пересекаемых нервных окончаний подбирается в зависимости от степени снижения гиперчувствительности, которой необходимо достигнуть. В некоторых ситуациях в ходе денервации головки дополнительно выполняют обрезание крайней плоти и пластику уздечки, чтобы еще больше улучшить качество интимной близости.

По завершению операции мужчина в тот же день может отправиться домой. Ему необходимо около месяца воздерживаться от секса, физической активности, ношения тесного белья, купания в ванной, бассейнах, открытых водоемах, посещения парных и саун.

Однако результатом таких ограничений и временного воздержания станет существенное продление полового акта, что позволит получить настоящее удовольствие от интима и доставить его партнерше. Денервация никак не влияет на эрекцию. Мужчине потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым ощущениям.

Источник: сайт bilyak.com.ua.