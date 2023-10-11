12 жовтня буде припинено газопостачання окремих будинків у Тернополі

Як повідомляє ПрАТ «Тернопільміськгаз», у зв’язку з проведенням аварійно- ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску, 12 жовтня з 09:00 до 17:00 год буде припинено газопостачання будинків на вул. Золотогірській, вул. Миколи Бенцаля, вул. Бережанській, вул. Тролейбусній, вул. Степана Будного, котельні на вул. Бригадній та мікрорайону «Пронятин».

Адміністрація ПрАТ «Тернопільміськгаз» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.