09:41 | 13.10.2023
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Новини Тернополя 

12 жовтня буде припинено газопостачання окремих будинків у Тернополі

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Як повідомляє ПрАТ «Тернопільміськгаз», у зв’язку з проведенням аварійно- ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску, 12 жовтня з 09:00 до 17:00 год буде припинено газопостачання будинків на вул. Золотогірській, вул. Миколи Бенцаля, вул. Бережанській, вул. Тролейбусній, вул. Степана Будного, котельні на вул. Бригадній та мікрорайону «Пронятин». 

Адміністрація ПрАТ «Тернопільміськгаз» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.

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