Детокс программа очищения организма – зачем она нужна
Молодость и здоровье организма, кто не мечтает об этом. Однако не все могут питаться соответствующим образом. Поэтому часто чувствуют недомогание в виде слабости, плохого настроения и снижения жизненного тонуса. При отсутствии серьезных заболеваний, такое состояние можно исправить с помощью специальной программы – детокс от ЯРО, которая включает в себя наборы сбалансированных смузи, содержащих клетчатку.
Что такое детокс программа?
Ухудшение общего состояния организма может возникать на фоне увеличения количества токсических веществ в организме. Дело в том, что метаболизм человека не всегда работает идеально, иногда организм не успевает выводить токсины и они накапливаются. Признаками повышенного уровня токсинов могут быть:
- постоянная усталость,
- нарушенный сон,
- общая слабость,
- частые головные боли,
- нарушение работы системы пищеварения,
- горечь во рту или неприятный привкус,
- ухудшение состояния волос, ногтей, кожного покрова,
- чрезмерная сухость слизистых оболочек,
- возникновение или усиление аллергии.
Если врачи не обнаружили никаких патологических отклонений, то, скорее всего, организм нуждается в детокс программе. Она заключается в коррекции рациона питания таким образом, чтобы он помогал оздоровлению. Например, пройти курс очищения с помощью смузи, заменить традиционные сладости на десерты без сахара купить которые можно в свободной продаже.
Какие детокс программы существуют?
Прежде всего следует сказать, что в детокс программу входят целый комплекс различных действий – коррекция питания, специальные физические упражнения и дополнительные процедуры. Изменение в рацион и способ жизни необходимо вносить постепенно. Сначала отказаться от нежелательных продуктов, такие как сахар и соль, алкоголь, полуфабрикаты, фаст фуд, снеки и т.п. Затем приучать себя к здоровому питанию и образу жизни.
Человеческий организм имеет собственную систему, которая выводит токсины, но ее бывает недостаточно. К тому же активность данной системы может снижаться по разным причинам. В таком случае возникает потребность в потреблении продуктов, содержащих микроэлементы, которые стимулируют процесс очищения.
Существуют разные программы, иногда достаточно радикальные и длительные. Специалисты рекомендуют начинать с более приемлемых и щадящих вариантов, например, 3-дневные или 7-дневные программы. В этот период употреблять в пищу можно:
- фруктовые и овощные соки,
- травяные чаи,
- отвары,
- смузи.
Перед началом оздоровления нужно обязательно посоветоваться со специалистом – диетологом или семейным врачом.
Для оздоровления организма можно использовать готовое питание, доставку которого осуществляют компании, специализирующиеся на производстве сбалансированных продуктов, способных полностью обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами.