16:11 | 28.09.2021
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Бізнес-Погляд 

Детокс программа очищения организма – зачем она нужна

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Молодость и здоровье организма, кто не мечтает об этом. Однако не все могут питаться соответствующим образом. Поэтому часто чувствуют недомогание в виде слабости, плохого настроения и снижения жизненного тонуса. При отсутствии серьезных заболеваний, такое состояние можно исправить с помощью специальной программы – детокс от ЯРО, которая включает в себя наборы сбалансированных смузи, содержащих клетчатку.

Что такое детокс программа?

Ухудшение общего состояния организма может возникать на фоне увеличения количества токсических веществ в организме. Дело в том, что метаболизм человека не всегда работает идеально, иногда организм не успевает выводить токсины и они накапливаются. Признаками повышенного уровня токсинов могут быть:

  • постоянная усталость,
  • нарушенный сон,
  • общая слабость,
  • частые головные боли,
  • нарушение работы системы пищеварения,
  • горечь во рту или неприятный привкус,
  • ухудшение состояния волос, ногтей, кожного покрова,
  • чрезмерная сухость слизистых оболочек,
  • возникновение или усиление аллергии.

Если врачи не обнаружили никаких патологических отклонений, то, скорее всего, организм нуждается в детокс программе. Она заключается в коррекции рациона питания таким образом, чтобы он помогал оздоровлению. Например, пройти курс очищения с помощью смузи, заменить традиционные сладости на десерты без сахара купить которые можно в свободной продаже.

Какие детокс программы существуют?

Прежде всего следует сказать, что в детокс программу входят целый комплекс различных действий – коррекция питания, специальные физические упражнения и дополнительные процедуры. Изменение в рацион и способ жизни необходимо вносить постепенно. Сначала отказаться от нежелательных продуктов, такие как сахар и соль, алкоголь, полуфабрикаты, фаст фуд, снеки и т.п. Затем приучать себя к здоровому питанию и образу жизни. 

Человеческий организм имеет собственную систему, которая выводит токсины, но ее бывает недостаточно. К тому же активность данной системы может снижаться по разным причинам. В таком случае возникает потребность в потреблении продуктов, содержащих микроэлементы, которые стимулируют процесс очищения.

Существуют разные программы, иногда достаточно радикальные и длительные. Специалисты рекомендуют начинать с более приемлемых и щадящих вариантов, например, 3-дневные или 7-дневные программы. В этот период употреблять в пищу можно:

  • фруктовые и овощные соки,
  • травяные чаи,
  • отвары,
  • смузи.

Перед началом оздоровления нужно обязательно посоветоваться со специалистом – диетологом или семейным врачом.

Для оздоровления организма можно использовать готовое питание, доставку которого осуществляют компании, специализирующиеся на производстве сбалансированных продуктов, способных полностью обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

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