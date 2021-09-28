Детокс программа очищения организма – зачем она нужна

Молодость и здоровье организма, кто не мечтает об этом. Однако не все могут питаться соответствующим образом. Поэтому часто чувствуют недомогание в виде слабости, плохого настроения и снижения жизненного тонуса. При отсутствии серьезных заболеваний, такое состояние можно исправить с помощью специальной программы – детокс от ЯРО, которая включает в себя наборы сбалансированных смузи, содержащих клетчатку.

Что такое детокс программа?

Ухудшение общего состояния организма может возникать на фоне увеличения количества токсических веществ в организме. Дело в том, что метаболизм человека не всегда работает идеально, иногда организм не успевает выводить токсины и они накапливаются. Признаками повышенного уровня токсинов могут быть:

постоянная усталость,

нарушенный сон,

общая слабость,

частые головные боли,

нарушение работы системы пищеварения,

горечь во рту или неприятный привкус,

ухудшение состояния волос, ногтей, кожного покрова,

чрезмерная сухость слизистых оболочек,

возникновение или усиление аллергии.

Если врачи не обнаружили никаких патологических отклонений, то, скорее всего, организм нуждается в детокс программе. Она заключается в коррекции рациона питания таким образом, чтобы он помогал оздоровлению. Например, пройти курс очищения с помощью смузи, заменить традиционные сладости на десерты без сахара купить которые можно в свободной продаже.

Какие детокс программы существуют?

Прежде всего следует сказать, что в детокс программу входят целый комплекс различных действий – коррекция питания, специальные физические упражнения и дополнительные процедуры. Изменение в рацион и способ жизни необходимо вносить постепенно. Сначала отказаться от нежелательных продуктов, такие как сахар и соль, алкоголь, полуфабрикаты, фаст фуд, снеки и т.п. Затем приучать себя к здоровому питанию и образу жизни.

Человеческий организм имеет собственную систему, которая выводит токсины, но ее бывает недостаточно. К тому же активность данной системы может снижаться по разным причинам. В таком случае возникает потребность в потреблении продуктов, содержащих микроэлементы, которые стимулируют процесс очищения.

Существуют разные программы, иногда достаточно радикальные и длительные. Специалисты рекомендуют начинать с более приемлемых и щадящих вариантов, например, 3-дневные или 7-дневные программы. В этот период употреблять в пищу можно:

фруктовые и овощные соки,

травяные чаи,

отвары,

смузи.

Перед началом оздоровления нужно обязательно посоветоваться со специалистом – диетологом или семейным врачом.

Для оздоровления организма можно использовать готовое питание, доставку которого осуществляют компании, специализирующиеся на производстве сбалансированных продуктов, способных полностью обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами.