Для чего нужна рассылка рекламных смс

Эффективный инструмент коммуникации с целевой аудиторией – это отправка рекламных смс. Позволяет постоянно находиться на связи со своими клиентами и преследует конкретную цель. Обычно используется специальный сервис для рассылки. В отличие от писем на e-mail, смс читают более 90% получателей. Рассылка рекламы по смс позволяет увеличить продажи, информирует потребителей о событиях, скидках, обновлении товара. Абонент сам дает согласие на рассылку, когда покупает товар в магазине или пользуется услугами компании.

Рекламные смс – это короткие текстовые сообщения, максимум до 200 символов. Отправляются одновременно большому количеству людей. Несмотря на то, что переписка через смс уже отошла в прошлое, для компаний – это отличный способ сообщать потребителям нужную информацию. Чтобы получить смс, Wi-Fi не требуется, а для подготовки сообщения нужно всего несколько минут.

Sms рассылка рекламы незаменима для разных видов бизнеса. Сообщения используются не только для новостей, но и для улучшения обслуживания. Это эффективный маркетинговый инструмент, не вызывающий раздражения. Клиенты обычно реагируют положительно.

Виды рекламных рассылок

Рассылка смс рекламы подходит для владельцев малого бизнеса и крупных компаний. Используют онлайн и офлайн магазины, туристические компании, салоны красоты, книжные магазины. Смс также полезны, если нужно напомнить о встрече, записи на прием или распродаже. Это возможность поддержать текущих клиентов и привлечь новых. Какие виды смс рассылок применяют:

Рекламные. Используются для расширения продаж, продвижения продукта, увеличения узнаваемости бренда. Рассылка может быть разовой или периодической. Смс-сообщение информирует об акции, скидках до черной пятницы, рождественской распродаже, новом товаре. Компании поздравляют клиентов с днем рождения и предлагают персональную скидку. Транзакционные. Случаются ситуации, когда покупатель уже добавил товары в корзину, но по определенным причинам не завершил заказ. Рассылки напоминают о покупке. Будут полезны для сообщения об изменениях в работе магазина или о переезде. Обратная связь. Помогают повысить лояльность к бизнесу. Смс посылаются с просьбой оценить качество обслуживания или продукта. Это позволяет клиенту почувствовать себя важным, ведь его мнение будет учтено.

Sms реклама имеет ряд преимуществ перед другими видами рассылок. Сообщения не попадают в спам, клиенты их сразу читают и принимают во внимание. Но есть минусы: краткий текст сообщения, высокая цена, необходима база контактов.

Реклама через смс : полезные советы

Важно соблюдать все требования закона “О рекламе”. То есть отправлять рекламные sms рассылки можно только тем потребителям, которые дали на это согласие. Контактную базу можно получить через заполнение формы на сайте магазина, регистрацию на сайте, промо-акции. Важно правильно составить текст смс-сообщения. Несколько советов:

Используйте кириллицу. Чтобы понять транслитерацию, нужно приложить усилия. Родной язык более понятен, чем английский.

Употребляйте простые предложения. Следует избегать непонятных сокращений, сложных оборотов речи, пафосных слов.

Не забывайте о контактах. Обязательно укажите в тексте телефон, адрес сайта или почту компании.

Начинайте сообщения со слов, вызывающих интерес. Это может быть процент скидки или выгодные условия акции.

Обязательно используйте имя. Клиент должен знать от кого пришла смс.

Правильно оформленная смс рассылка рекламы поможет повысить продажи. Правильно выбирайте время для рассылки. Рекомендуют рассылать сообщения с 9.00 до 19.00. Чтобы не стать спамером, необходимо подготовить набор документов и обратиться в надежный сервис рассылок.