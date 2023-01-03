На фермі «Семеро козенят» у Бучачі кози слухають колядки та їдять кукурудзяні палички (відео)

Відомі фудблогери, засновники програми «Їжа Файного міста» побували на фермі торгової марки «Семеро козенят» у Бучачі.

Екскурсію для них провела фельдшер ветеринарної медицини Іванна Процків.

Ведучі програми Юрій Шкільняк та Андрій Турко побачили, у яких умовах ростуть кози на фермі, як їх годують та доять.

– Зараз на фермі вмикаємо українські колядки чи класичну музику. Це допомагає збільшити надій молока, адже тварини у цей час релаксують, – розповіла Іванна Процків.

Ферма налічує понад 1000 кіз Альпійської та Зааненської породи.

Зааненська порода кіз – видатна молочна порода серед спеціалізованих порід. Її батьківщина – Швейцарія (район Бернських Альп), назву дістала від Зааненської долини (Зааненталь). Зааненські молочні кози мають досить гарне здоров’я, гармонійну будову тіла, добре розвинене вим’я та походять від батьків з надзвичайно високими продуктивними ознаками.

Коза альпінської породи має трохи меншу молочну продуктивність, ніж зааненська порода. Проте кози породи альпіна мають жирніше молоко. Ця порода свійських кіз, що пристосована і до стійлового способу годівлі, і до випасання, і до життя в горах, походить з Альпійського гірського масиву.

Цікавим є й той факт, що тварини на фермі їдять неглазуровані кукурудзяні палички.

– У кіз є 15 тисяч смакових рецепторів, а в людини – 9 тисяч. Саме тому тварини відчувають більше різних смаків, – каже Іванна Процків. – Якщо кози хворіють, то ми відправляємо їх на карантин, аби не заразили інших. Ці тварини дуже чистоплотні. Якщо бачать калюжу, то обходять її довкола.

На фермі «Семеро козенят» тварин утримують без прив’язу. Щоб вони не поранили один одного, козам зрізають роги.

Ведучі програми вражені тим, з якою турботою на фермі дбають про кіз.

– Тут дуже сучасні технології, але водночас умови дуже наближені до природнього середовища. Помітно, що колектив любить свою справу. Усі працівники дбають про кіз так, як про своїх домашніх улюбленців. Дуже мило спостерігати, як маленьких кізочок годують з пляшечки, – наголосив Юрій Шкільняк.

Торгова марка «Семеро козенят» має фірмові магазини, де продає сири на різний смак. У наступних програмах «Їжа файного міста» продегустує продукцію «Семеро козенят».