Доставка товарів на дім та офіс в Києві: переваги онлайн-шопінгу

Вчасно поповнювати запаси продуктів, побутової хімії та різних дрібниць – один з не дуже приємних обов’язків. Усе, що потрібно в дім (від сміттєвих пакетів до нових подушок), може стати необхідністю раптово, або довго висіти в чек-листі на телефоні. Об’ємні товари не завжди є змога придбати одразу, адже клієнти часто просто не знають, де купити все необхідне. Схожі проблеми переслідують працівників, що відповідають за офіс (поповнення шафок із миючими засобами, паперовими виробами чи побутовими дрібницями). На це зазвичай потрібно витратити окремий день. Проте прогресивні рішення цих ситуацій вже продумані: їх пропонує інтернет-магазин Заказ. Оцінити переваги такого формату покупок легко вже після першого замовлення:

відсутність потреби підлаштовуватись під графік роботи магазину, бо замовити продукцію можна у будь-який час доби;

у продажу представлені всі ті групи товарів, що й у звичайному маркеті;

електронний каталог містить всю необхідну інформацію про кожну позицію та якісні фото для зручності вибору;

доставка здійснюється за будь-якою адресою в м. Київ у вибраний клієнтом час (який можливо змінити за потреби);

на сервісі можна формувати списки покупок заздалегідь, додаючи їх до “вибраного”;

ціна обов’язково вказана для кожного товару, а акційні позиції знаходяться як в самому каталозі, так і в окремому розділі;

продуманий функціонал сайту дозволяє витрачати на шопінг мінімальну кількість часу.

Отже, якщо делегувати виснажливі обов’язки відповідальним працівникам з досвідом, то побутові турботи перестануть приносити дискомфорт і забирати дорогоцінні години вільного часу. Інтернет-шопінг є швидким, якісним і економним.

Доставка в офіс чи додому з інтернет-магазину

Що б не знадобилося покупцеві додому або в офіс, зручніше купити це онлайн. Інтернет-платформа надає кілька варіантів оплати та отримання на вибір, щоб спосіб співпраці був максимально комфортним. Оплатити придбання можна карткою, готівкою чи онлайн. Зібрані пакети з доставкою на дім привезе кур’єр. Також їх можна самостійно забрати з найближчого відділення маркету (є також можливість відправки окремих категорій продукції по Україні посередництвом “Нової Пошти”). Вартість кожної послуги розраховується залежно від вибраного варіанту.

Платформа Zakaz співпрацює з відомими й популярними компаніями, такими як ЕкоМаркет, Новус, Варус, МегаМаркет, Восторг, Ашан, ТавріяВ, Пчілка та інші. Тобто, щоб перейти на онлайн-формат шопінгу, не доведеться відмовлятися від улюблених маркетів. Всі вони тепер доступні у смартфоні!

Джерело: zakaz.ua