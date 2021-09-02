Где оперативно взять деньги до зарплаты?

Иногда деньги подходит к концу, а до зарплаты еще далеко! Можно занять друзей, правда, есть риск потерять друга – всякое случается, когда один приятель одалживает деньги другому. Некоторые люди берут кредит в банке, однако это не всегда целесообразно, особенно в тех случаях, когда требуется действительно небольшая сумма – в буквальном смысле дотянуть до зарплаты. Кроме того, многие банки не предоставляют кредиты на небольшие суммы.

Проще всего обратиться в компанию “Качай гроші”. Любой совершеннолетний гражданин Украины может получить деньги до зарплаты на карту. Компания предоставляет от 500 до 5000 гривен на 5-21 дней.

Почему люди выбирают “Качай гроші”

Лояльные требования к заемщикам. Компания сотрудничает с гражданами старше 18 лет, в том числе с лицами пенсионного возраста. Плохая кредитная история не является основанием для отказа в выдаче ссуды.

Минимальный пакет документов. Для получения займа требуется только паспорт. Никаких справок о доходах и других бумаг, подтверждающих платежеспособность заемщика, не нужно.

Рассмотрение заявки в течение 5 минут. Например, банковские менеджеры выносят решение в течение нескольких дней. Деньги перечисляются на картах сразу после одобрения заявки.

Удобный калькулятор займов. Клиентам предоставляется возможность за пару секунд рассчитать сумму к возврату с учетом размера ссуды и срока предоставления денежных средств.

Компания выдает микрозаймы даже безработным гражданам. Наличие или отсутствие статуса официально трудоустроенного никак не влияет на решение менеджера и не дает потенциальному клиенту никаких преимуществ.

Как оформить займ

Зайдите на сайт компании и заполните анкету. Обратите внимание! Указанные персональные данные должны соответствовать реальным, в противном случае заемщику могут отказать в выдаче ссуды.

Отправьте заполненную анкету на рассмотрение, нажав специальную кнопку. Менеджер выносит решение в течение 5 минут. Заемщик получает соответствующее уведомление на мобильный телефон и адрес электронной почты.

При заполнении анкеты клиенту сервиса потребуется паспорт и ИНН. Кроме того, желание получить займ нужно подтвердить путем ввода специального кода, который высылается в SMS-сообщении. Оформление заявки занимает не более пары минут. Если вам нужна небольшая сумма до зарплаты, то просто оформите займ и решите финансовую проблему прямо сейчас!