Где и как лечить эрозию шейки матки в Украине

Если коротко: эрозия – это микротравма слизистой оболочки шейки, через нее в матку и придатки проникают болезнетворные микробы, провоцируя серьезные недуги, которые быстро становятся хроническими.

Поскольку заболевание бессимптомное и обнаружить его может только врач, консультация гинеколога цена на которую доступна, должна быть грамотной, а наличие необходимого инструмента для диагностики обязательным. В таком случае лучше обратиться в частную клинику, считают специалисты медцентра “Омега-Киев”, где успешно лечат эрозию шейки матки несколькими способами. Давайте узнаем, какими.

Радиоволновая терапия

Безопасный, бесконтактный и безболезненный метод, после которого не остается рубцов и деформаций. С помощью высокочастотного радиоскальпеля врач снимает с шейки матки поврежденный эпителий и запаивает сосуды спреем-коагулятором.

Операция проводится на гинекологическом кресле под местной анестезией и занимает 15 минут. Специально готовится не нужно. В процессе манипуляции женщина испытывает незначительный дискомфорт внизу живота, а после может обнаружить сукровичные выделения, которые исчезнут через неделю.

После эрозии шейки матки лечение радиоволнами врачи рекомендуют на 10 дней отказаться от интима, фитнеса и сауны. Ванну тоже лучше не принимать. Под особым запретом использование тампонов и спринцевание.

Криодеструкция шейки матки

Малоинвазивный метод лечения эрозии шейки матки. Проводится в условиях стационара. После операции шрамов не остается.

Алгоритм криодеструкции шейки матки очень простой. Эрозивные участки замораживают жидким азотом, не касаясь здоровых тканей. В течение полутора месяцев замороженные ткани разлагаются и выводятся естественным путем, а в слизистой оболочке шейки матки начинается естественный процесс регенерации клеток.

После криодеструкции нельзя заниматься тяжелыми видами спорта, спринцеваться, посещать бассейн, сауну, принимать препараты, разжижающие кровь. От интима, пока организм полностью не избавится от замороженного эпителия, тоже лучше воздержаться.

ДЭК шейки матки

Процедура имеет длинное научное название “диатермоэлектрокоагуляция”, но по факту означает прижигание поврежденных участков электротоком.

Благодаря качественной анестезии и новейшему оборудованию, теперь ДЭК шейки матки – безболезненная процедура, но еще недавно считалась одной из самых тяжелых для женщин.

ДЭК шейки матки не назначают, если:

женщина ни разу не рожала;

после родов не прошло три месяца;

у пациентки выявлена ИППП;

на шейке матки есть злокачественная опухоль;

в анамнезе указана аллергия на обезболивающие.

Кроме ДЭК, применяют лазерную и аргоноплазменную коагуляции. Нерожавшим женщинам назначают медикаментозное лечение, но иногда прибегают и к перечисленным методам