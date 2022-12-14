«Львівська залізниця» заплатить майже 80 тис грн за шкоду довкіллю у Тернопільській області

З філії «Львівська залізниця» стягнуть майже 80 тис грн шкоди через незаконну рубку дерев – суд задоволив позов прокуратури. Про це повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.



Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Бучацької окружної прокуратури про відшкодування шкоди, завданої довкіллю порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Прокурори довели у суді, що у захисних лісонасадженнях регіональної філії «Львівська залізниця» проведено незаконні рубки дерев біля колії, здійснення яких заборонено. Розмір шкоди, заподіяної державі незаконними рубками, склав майже 80 тис грн.

Рішення суду ще не набрало законної сили.







Поділіться:









