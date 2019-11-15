Honor 9X по выгодной цене в магазине Comfy

Компания Honor, которая принадлежит китайской фирме Huawei, с 2013 года выпускает качественную и выгодную электронную технику.

Новая модель Honor 9X 6 128 Gb предоставляет клиентам широкий функционал. Такой телефон станет находкой для любого пользователя, который ценит высококачественные современные гаджеты. Изысканность и одновременно удобное управление. Поэтому став владельцем такого телефона, получаете потрясающий смартфон, от которого будете в восторге.

Почему именно эта модель должна привлечь ваше внимание?

К достоинствам мобильного те можно отнести:

инновационные возможности камеры;

надежный металлический корпус;

стильный дизайн;

мощный процессор;

экономичная емкость заряда;

улучшена автономность;

водостойкость;

функции безопасности.

Оперативная и встроенная память помогают запускать любые программы быстро, а также хранить большие объемы материала. Широкие возможности дают возможность получать отличные снимки в любое время и контролировать заряд аккумулятора, чтобы продлить общее время работы смартфона.

Процессор имеет шикарную производительность. По сравнению с предшественниками действие видео ядра возросло. Теперь игры и приложения запускаются мгновенно и чётко работают.

Большой экран с высоким разрешением матрицы и приличной цветопередачей предлагает владельцу как с удовольствием работать, так и смотреть любимые фильмы. Скоростная оперативная память, новая программная оболочка поддерживают самые популярные игры.



48 мега пиксельная камера будет создавать вам самые невероятные фотографии. Тройная камера с широкоугольным объективом вмещает большое количество масштаба без размытия фона на снимке. Купив смартфон, Honor 9X 6 128 Gb вы получаете не только чудесный вариант для развлечений или работы, а в придачу и блестящую камеру. Даже в ночное время, при помощи технологии интеллектуальной стабилизации и длительной выдержки в 1⁄2-секунды, вы сможете получать более сочные фотографии, с красивыми деталями на снимке.

Высококачественные видеоролики, которые вам позволит снимать смартфон, станут еще более привлекательными благодаря технологии HDR. Просматривайте их и наслаждайтесь.

Выдвижная фронтальная камера очень порадует любителей селфи. Разрешение на 16 Мп позволяет получать красивые фотографии и радоваться долговечной конструкцией этого нововведения.