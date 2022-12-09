Ігрові автомати з виводом на офіційному сайті казино Вулкан

Гемблери у будь-якому українському онлайн-казино можуть збільшувати зроблені ставки в десятки і навіть сотні разів. Результат кожного раунду в азартних ігрових автоматах непередбачуваний – може завершитись як перемогою, так і програшем. Це приваблює геймерів грати в Вулкан ігрові автомати на реальні гроші, адже тут дотримуються всіх правил чесної гри. У платному режимі доступні додаткові можливості та привілеї: бонуси, участь в турнірах, квізах, лотереях. Опис усіх актуальних на сьогодні акцій можна знайти на офіційному сайті Вулкан.

Технічні параметри слотів

Переважна більшість геймерів обирають автомати Vulkan за технічними характеристиками. Ознайомитись з параметрами можна в описі кожного слота, або ж якщо запустити демонстраційний режим. Безплатна гра в тестовій версії проводиться на віртуальні монети – гемблер не несе жодних фінансових ризиків. До параметрів, що впливають на частоту отримання виграшів у слотах, відносять:

​ кількість ліній виплат;

​ волатильність;

​ відсоток віддачі (RTP).

Волатильність буває середня, низька та висока. Що нижча волатильність, то частіше випадають призові комбінації, але суми виплат будуть невеликими. RTP показує який у середньому відсоток від обсягу всіх ставок повертається назад гемблеру. Найвищим вважається показник віддачі 99,8%.

Стратегії гри в Вулкан

В ігрових автоматах з високою волатильністю часто обирають класичну стратегію гри з мінімальною ставкою. Завдяки нечастому випадання призових комбінацій мета гравця – провести якомога більше раундів. Аналогічної тактики дотримуються користувачі, якщо в слотах є бонусні фріспіни або гра за шансами на ризик. Новим клієнтам казино Vulkan рекомендується вибирати ігрові автомати з низькою волатильністю та високим показником RTP. Такі слоти легко підібрати у розділі «Популярні».

Поширена стратегія при грі в автомати казино Вулкан – так звана система Мартінгейла. Згідно з нею, якщо раунд програшний, у наступному потрібно подвоїти ставку. Після кожного переможного спіна треба зменшувати ставку вдвічі.

Особливості виведення виплат з казино

Створювати заявки на виведення виграшів з онлайн-казино Вулкан можна за тими реквізитами, за допомогою яких раніше вносилися депозити. Перевести в готівку дозволяється кошти, котрі знаходяться на основному балансі гемблера. Гроші на бонусному рахунку перед виведенням необхідно відігравати з урахуванням вейджера. Заявка на виведення обробляється менеджером в ручному режимі, тому процес може тривати від години до кількох діб. Комісія за переказ коштів з ігрового рахунку залежить від обраного платіжного методу (картка, інтернет-банкінг, електронний гаманець, криптовалюта тощо).

Верифікація акаунта гравця

Виводити грошові виграші з Vulkan Casino зможуть тільки ті користувачі, котрі верифікували свій акаунт. Ідентифікація особистості забезпечує інформаційну та фінансову безпеку на ігровій платформі. Для проходження верифікації клієнту потрібно:

​ Заповнити всі поля персонального профіля; ​ Зробити фото або скан-копію паспорта (ID картки); ​ Надіслати фото на електронну пошту служби підтримки.

Співробітники саппорту перевірять вік користувача та коректність інших даних. За відсутності порушень акаунту буде надано статус «верифікований».