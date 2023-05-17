Інтер’єр модульного будинку: ідеї та рекомендації дизайнерів



Внутрішній дизайн модульного блоку для проживання залежить від площі приміщення і від ідей замовника. Проєкт оздоблення інтер’єру спирається на два основні стилі – мінімалізм і так званий хай тек. Модуль не має бути надто великим. На заводі можуть виготовити досить об’ємну монолітну конструкцію, але для перевезення придатні лише ті вироби, що за габаритами співпадають з розмірами автомобільного причепу для стандартних товарних контейнерів. Для більших за розміром вже потрібно замовляти супровід, і вартість доставки сильно зростає.

В обмеженому внутрішньому просторі треба створити зручні для тривалого проживання умови. Планування на 15-20 квадратних метрів передбачає наявність одного великого приміщення з усіма функціями і маленької, відокремленої стіною зони для душу й унітазу. В єдиній кімнаті, яку зазвичай називають студією, треба виділити місце для просторого ліжка, відкриту кухонну зону, місце для столу, крісла і для нечисленних меблів.

Перед тим, як розглядати можливість придбання модульного будинку, варто ознайомитись з процесом будівництва і пропозиціями виробника. До послуг потенціальних замовників інформація про технологію, проєкти та умови за посиланням в інтернеті – lighthouse.kyiv.ua/tsiny/mali-arhitekturni-formy/modulni-budynky, як основи знань про модульні будинки.

Деякі рекомендації щодо дизайну малих приміщень

Важлива основа для формування внутрішнього простору – планування зон і розташування меблів. Варто обмежитись лише найбільш функціональними шафами для зберігання речей. Мінімалістична стилістика передбачає відсутність будь-якого декору на фасадах прямокутних меблів.

Зайвим в оформленні будуть яскраві кольори стін і предметів, “квітасті” шпалери, великі темні плями в оздобленні. Найкращим варіантом для візуального розширення простору можуть бути світлі стіни, шафи, ліжко. Не варто обшивати вертикальні поверхні пластиковими панелями, бо це не тільки свідчення відсутності естетичного смаку, а і небезпека для мешканців.

Стіл і стільці мають бути простими в дизайні, але міцними та ергономічними. Ліжко треба мати повноцінне, широке, двоспальне незалежно від кількості мешканців. Не варто звертати увагу на пропозиції меблевих магазинів на розкладні дивани з великими фігурними спинками, візерунчастими дерев’яними деталями оздоблення.

Внутрішня обшивка стін може бути зроблена з натуральної вагонки світлого кольору. Не варто надто захоплюватися зайвим прикрашанням стін, адже в малому просторі важливо забезпечити відбивання від світлих поверхонь сонячного освітлення, що проникає в середину через невеликі вікна.

Головним підходом до внутрішнього оздоблення має бути принцип відсутності всього зайвого, без чого можна комфортно жити в модульному будинку.