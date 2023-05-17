Тернополяни за крадіжку в магазині можуть сісти на 8 років

Двом мешканцям обласного центру загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років. Тернополяни обікрали торговельні заклади й тепер їм доведеться відповісти за скоєнні протиправні дії.

Один з підозрюваних – 34-річний раніше судимий чоловік. Він скористався слушною нагодою та привласнив майно на суму майже 2000 гривень. Факт скоєння злочину задокументувала камера відеоспостереження, записи з якої допомогли вийти на його слід.

За аналогічним способом діяв ще один тернополянин 1996 року народження. Молодик спокусився на пляшку елітного алкоголю, який він непомітно проніс повз каси

Перевіряється причетність краян до вчинення аналогічних протиправних дій на території міста.

Відомості про події слідчі Тернопільського РУП внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.