24 липня: за добу на Тернопільщині інфікувалися 56 осіб

Станом на 24 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2604 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2375 випадків – дорослі, 229 випадків – діти), з них 36 летальних. Видужала 1681 особа.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1938, з яких 591 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 28 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1347 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 52 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 647 (210 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 70 (23 одужало, 1 летальний);

– Борщівський район – 20 (17 одужало);

– Бучацький район – 110 (88 одужало, 2 летальних);

– Гусятинський район – 75 (44 одужало);

– Заліщицький район – 67 (56 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 136 (88 одужало, 2 летальний);

– Зборівський район – 28 (18 одужало);

– Козівський район – 68 (66 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 439 (401 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 118 (75 одужало);

– Монастириський район – 234 (205 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 25 (12 одужало);

– Підгаєцький район – 8 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 37 (18 одужало);

– Тернопільський район – 174 (97 одужало, 1 летальний);

– Чортківський район – 131 (76 одужало);

– Шумський район – 217 (182 одужало, 10 летальних). За попередню добу:

✅видужало 62 особи

✅проведено 435 досліджень методом ПЛР.

✅проведено 42 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб виявлено позитивний результат.

✅підтверджено 56 випадків зараження вірусом COVID-19. 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (27 осіб) ⭕️Бережанський район (1 особа):

• м. Бережани – 1 ⭕️Монастириський район (13 осіб):

• с. Лазарівка – 13 ⭕️Чортківський район (1 особа):

• с. Біла – 1 ⭕️Збаразький район (7 осіб):

• с. Ліски – 7 ⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Кременець – 1 ⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1 ⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Плотича – 1 ⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1 ⭕️Шумський район (3 особи):

• с. Мізюринці – 1

• с. Рохманів – 1

• с. Цеценівка – 1