24 липня: за добу на Тернопільщині інфікувалися 56 осіб
Станом на 24 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2604 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2375 випадків – дорослі, 229 випадків – діти), з них 36 летальних. Видужала 1681 особа.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1938, з яких 591 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 28 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1347 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 52 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 647 (210 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 70 (23 одужало, 1 летальний);
– Борщівський район – 20 (17 одужало);
– Бучацький район – 110 (88 одужало, 2 летальних);
– Гусятинський район – 75 (44 одужало);
– Заліщицький район – 67 (56 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 136 (88 одужало, 2 летальний);
– Зборівський район – 28 (18 одужало);
– Козівський район – 68 (66 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 439 (401 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 118 (75 одужало);
– Монастириський район – 234 (205 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 25 (12 одужало);
– Підгаєцький район – 8 (5 одужало, 1 летальний);
– Теребовлянський район – 37 (18 одужало);
– Тернопільський район – 174 (97 одужало, 1 летальний);
– Чортківський район – 131 (76 одужало);
– Шумський район – 217 (182 одужало, 10 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 62 особи
✅проведено 435 досліджень методом ПЛР.
✅проведено 42 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб виявлено позитивний результат.
✅підтверджено 56 випадків зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (27 осіб)
⭕️Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1
⭕️Монастириський район (13 осіб):
• с. Лазарівка – 13
⭕️Чортківський район (1 особа):
• с. Біла – 1
⭕️Збаразький район (7 осіб):
• с. Ліски – 7
⭕️Кременецький район (1 особа):
• м. Кременець – 1
⭕️Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
⭕️Тернопільський район (1 особа):
• с. Плотича – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1
⭕️Шумський район (3 особи):
• с. Мізюринці – 1
• с. Рохманів – 1
• с. Цеценівка – 1