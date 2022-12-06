Как сделать суши без коврика?



Япония – страна, культура которой не оставит равнодушным никого. Как и в каждой стране, одним из атрибутов культуры является еда. Когда слышишь словосочетание “еда Японии”, первым в голову приходит “суши”. Это чудо из риса и начинки ворвалось в наши жизни и стремительно продолжает радовать своим вкусом и помогает прикоснутся к культуре страны восходящего солнца. Даже находясь в Киеве – не обязательно ехать в Японию, чтобы отведать это блюдо. Достаточно воспользоваться услугой доставка суши киев, и умельцы приготовят и доставят суши для вас.

Что нужно учитывать при приготовлении суши?

Если же вы любите готовить – можно приготовить блюдо самому. Процесс приготовления простой. В Японии суши может приготовить даже ребенок. По этому, не вижу преград для того, чтобы научится и делать это кухонное чудо для себя на регулярной основе. В список продуктов для приготовления входит:



● рис – основной ингредиент;

● листы нори – закрепляют форму роллов;

● начинка: рыба, овощи, морепродукты и многое другое (может

быть что-угодно, зависит от фантазии).

Одним из основных атрибутов, который используется при

приготовлении, является коврик для суши, или как его называют в традиционной японской кухне “макису”. Это тот элемент, благодаря которому суши приобретают свою форму. Ему нужно уделять внимание, которое обуславливается его значимостью. Но что же делать, если атрибут не удалось купить? Могут сложится самые разнообразные ситуации: магазин был закрыт или коврика не оказалось в наличии. Не хотелось бы отказывать себе в удовольствии из-за отсутствия бамбукового коврика.

Альтернатива макису из подручных средств

Вашему вниманию предоставляется список подручных элементов, которые могут быть альтернативой макису, и находятся на кухне почти у каждого:

● рулон фольги для запекания;

● рулон пленки для приготовления пищи;

● рулон пергаментной бумаги для выпечки.

Если у вас на кухне имеются некоторые из этих элементов – вопрос о

приготовлении суши уже закрыт, коврик можно будет сделать самостоятельно, хоть и не из бамбука и хлопчатобумажных нитей.

Чтобы самостоятельно сделать коврик нужно отмерять стороны одинаковой длины, начертить и вырезать квадраты (примерно семь штук). Квадраты должны быть идентичными, каждая сторона любого из них должна быть равной 27 сантиметрам. Фигуры нужно наложить одна на одну и образовать плотный слой материала. Далее, если использовать квадраты из фольги, то на них уже можно накладывать лист нори, рис,начинку и плотно накручивать в нужную форму. Если же использовать квадраты из пергаментной бумаги для выпечки, то их нужно несколько раз обмотать пленкой для приготовления пищи. Далее действовать так же, как и в случае фольги: тщательно разложить ингредиенты и скрутить в форму. После скрутки рулет аккуратно нарезать на нужное количество кусочков и подать на стол.

Самостоятельно сделанные роллы помогут вам еще ближе прикоснутся в культуре страны восходящего солнца и в полной мере насладится ею.