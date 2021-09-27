Как сэкономить на открытии нового магазина

Несмотря на пандемические ограничения, необходимость открывать новые розничные точки – задача каждой фирмы, которая хочет развиваться.

Вместе с экспертами компании-производителя “КиевМетСервис” мы разобрались, как сэкономить на открытии розницы, но оформить ее предельно привлекательно.

Оборудуйте витрины практично и выгодно

Открытие розничного филиала само по себе связано с существенными расходами, поэтому лучше стеллажи для магазина купить надежные, чтобы они гарантированно прослужили несколько лет.

Качественный стеллаж – залог защищенности ваших товаров, он станет крепкой опорой для самого хрупкого ассортимента. Более того, стильные витрины выглядят презентабельно и свидетельствуют о серьезном подходе к удобству выбора для клиентов.

Найти оптимальный стеллаж легко для любого типа товара – от развесных позиций до штучных категорий, так что отталкивайтесь именно от направленности магазина и его ассортимента.

Позаботьтесь об освещении прилавков – так вы сделаете акцент на фокусных позициях, выделяя более ярким светом те или иные товары. Выбирайте современное светодиодное освещение, чтобы избежать нагревания товаров на полках – специальные светодиодные ленты гарантируют яркий свет, длительную беспроблемную работу и полную пожарную безопасность.

Позаботьтесь об удобном складе товаров

От того, насколько практично оформлены ваши подсобные помещения зависит скорость обслуживания покупателей, поэтому стеллажи для склада целесообразно покупать максимально функциональные.

Правильный выбор мебели для склада даст массу преимуществ:

быстрый поиск . Разложите дублирующие позиции в определенном порядке и легко находите нужный экземпляр;

удобная инвентаризация . С помощью актуальных сканеров штрих-кодов вы проверите наличие всех позиций всего за несколько минут;

безопасное хранение ТМЦ . Полки современного стеллажа способны выдерживать значительные нагрузки.

На просторных стеллажах товар фиксируется максимально надежно – чем дальше он размещен от края полки, тем сложнее его уронить или повредить. Специалисты рекомендуют соблюдать нормы выкладки продукции на складе так же тщательно, как и в торговом зале, это существенно ускорит и упростит работу с товаром.

Помните о значении вывески

Сделать магазин привлекательным для покупателей легко – закажите яркую оригинальную вывеску и оборудуйте ее подсветкой, так пройти мимо вашего заведения будет практически невозможно.

Если вы уже наработали корпоративный стиль, это сыграет вам на руку – узнаваемый логотип привлечет больше заинтересованных людей, чем новый бренд.

Отличным маркетинговым решением станет и использование фирменной полиграфии: презентуйте посетителю визитку, каталог или буклет, чтобы у него осталось приятное напоминание о вашей компании.