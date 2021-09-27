На Тернопільщині під колесами автомобіля загинуло двоє людей

В суботу, 25 вересня, сталось дві дорожньо-транспортні пригоди в яких постраждало троє пішоходів. На жаль, лише один з потерпілих залишився живим, а для двох інших травми виявились смертельними.

Перша подія сталась на автодорозі Збараж-Підволочиськ в с. Нове Село Тернопільського району. Тут, біля 03.00 годин водій автомобіля «Volkswagen Golf» здійснив наїзд на двох місцевих жителів. Внаслідок аварії загинув 18-річний хлопець, а його 25-річний товариш потрапив у Підволочиську лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та переламами обох ніг.

Близько 21.00 годин на автодорозі Почаїв-Радивилів сталась інша смертельна аварія. 19-річний водій «Renault Megane» поблизу с. Будки Почаївської територіальної громади здійснив наїзд на пішохода, місцевого жителя. Потерпілого госпіталізували в Кременецьку лікарню. На жаль, від отриманих численних травм, 45-річний чоловік помер через кілька годин перебування в лікарні.