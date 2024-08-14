Как ухаживать за POD системой для вейпинга для продления срока службы

Под-системы открытого типа «на всех парах» приближаются по принципу использования и возможностям к обслуживаемым вейпам. Конечно, пока те же боксмоды предлагают гораздо больше степеней свободы в регулировке технических параметров устройства и, как следствие, изменения параметров парения. Однако можно без труда найти хороший вейп шоп, в котором продаются поды с весьма продвинутыми характеристиками.

Пользователь может не только использовать самозамес, но и менять интенсивность обдува, а, значит, вид затяжки. Или устанавливать койлы с разным сопротивлением, что напрямую влияет как на мощность парообразования, так и опять-таки на тип тяги. В некоторых моделях можно менять испаритель, что автоматически продлевает срок службы картриджа.

Поэтому поды становятся все более «долгоиграющим» устройствами для парения, за которыми, в отличие от одноразок, имеет смысл ухаживать. Тем самым увеличивать долговечность системы и снижать себестоимость ее использования. Поэтому давайте выясним, как продлить период эксплуатации картриджа, или, по крайней мере, не угробить его раньше времени.

Уход за подом: как заставить устройство для парения работать дольше

Причиной досрочного выхода испарителя из строя чаще всего становится подгорание обмотки спирали или даже койла. Это происходит по разным причинам. Прежде всего невозможно полноценно смачивать испаритель, если жижи в баке недостаточно. В таком случае необходимо просто залить в резервуар новую порцию ароматной смеси. Но, если прозевать этот момент, то вата может подгореть, Тогда придется менять испаритель или картридж в зависимости от модели устройства для парения.

Вообще в комплекс мероприятий по обслуживанию под-систем входят не только непосредственно их чистка, но и соблюдение правил эксплуатации и заправки жижи. В противном случае можно существенно ускорить потерю картриджем своих первоначальных эксплуатационных качеств. Прежде всего речь идет о следующих нюансах:

После заливки жидкости в картридж следует дать ей время на полноценное смачивание испарителя. Потребуется от 10 до 15 минут в зависимости от модели. Иначе во время парения появится ощущение горечи во рту из-за подгорания обмотки.

В процессе парения под-системы нельзя делать серийные затяжки. Перерыв между тягами должен составлять 5–7 секунд. Этого времени достаточно, чтобы жижа успела смочить спираль с ватой.

Нельзя делать глубокие затяжки, близкие по манере с кальянными, если под не предназначен для такого типа тяги. Солевые жижи и использующие их поды «любят» тугую затяжку, когда пар сначала пропускается через рот, а лишь затем отправляется в легкие.

Картриджи для солевых жидкостей создаются с учетом эксплуатационных характеристик такого вида жижи. Никотиновая соль имеет уровень pH, близкий к человеческому. Кроме того она тщательно очищена от примесей. А обычный никотин содержит в составе кислоты и всевозможные добавки. Поэтому кислотно-щелочной баланс органических жиж негативно скажется на долговечности испарителя и стенок картриджа.

Испарители конкретных моделей предназначены для работы с жидкостями с определенным соотношением пропиленгликоля и глицерина. Поэтому отклонение от оптимальной пропорции изменяют плотность и другие параметры жижи. Это вызывает снижение смачиваемости испарителя и ускоренный его износ.

Темные и сладкие жидкости с повышенной вязкостью негативно влияют на срок службы испарителя. А вот светлые и легкие, наоборот, не наносят вред долговечности картриджа.

Ну и, конечно, никто не отнимет у владельца открытой под-системы права (и обязанности) периодически промывать внутренние стенки картриджа проточной водой и очищать от остатков использованных ароматических смесей. При этом мыть расходник придется каждый раз, когда вейпер захочет залить в бак новый вкус. Иначе насладиться точной вкусопередачей никак не удастся.