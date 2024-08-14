Героїчно загинув Іван Клімко з Тернопільщини

Ще одна сумна звістка про загиблого українського героя надійшла сьогодні у наш край, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК.

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 11 серпня 2024 року загинув головний сержант КЛІМКО Іван Іванович, 1968 року народження, житель с. Вільховець Мельниця-Подільської територіальної громади.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

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