Как выбрать в подарок мужские часы?

Согласно примете дарить часы нельзя. Многие слышали это поверье. Но на самом деле ― это удобный и практичный аксессуар. Особенно, если человек является поклонником часов, как можно удержаться от хорошего подарка? К тому же в современном мире мало, кто обращает внимание на прошлые приметы.

Многих интересует вопрос, где купить часы на подарок мужчине. На рынке представлен широкий выбор аксессуаров. В режиме онлайн удобно ознакомиться с функционалом и выбрать подходящую модель.

Критерии выбора наручных часов

Мужчины любят практичные вещи без особых излишеств. Аксессуар должен выглядеть презентабельно с минимальным количеством украшений. Очень важно обращать внимание на его функционал. Подарок напрямую зависит от предпочтений и рода деятельности. Для деловых мужчин больше подойдут механические варианты с кожаным ремешком. А для спортсменов стоит обратить внимание на модели смарт или трекеры.

Сегодня существует два типа часов:

l цифровые;

l механические.

Первые считаются более популярными. Могут выполнять не просто роль часов, но и сочетать в себе дополнительные функции. Что касается механических, то это вечный механизм. Такой подарок будет служить обладателю не один год. Есть интересные дизайнерские решения в оформлении циферблата.

Не менее важный критерий для выбора ― тип ремешка. Он может быть выполнен из различных материалов: кожи, пластика, силикона, кожзаменителя, резина. Кожаные модели всегда смотрятся выигрышно. Единственный недостаток ― со временем ремешок стирается, его необходимо менять на новый.

Дорогие брендовые часы выполнены из золота, серебра или платины. Такие модели могут быть различного дизайна, с необычным плетением. Стальные браслеты являются универсальными. Они подойдут под любой стиль. Что касается резиновых, то они характерны именно для спортивных часов. Их легко застегивать, имеют надежную фиксацию. Силиконовые ― один из инновационных материалов, который зарекомендовал себя как качественный, долговечный вариант.

Если профессиональная деятельность мужчины связана с плаваньем, то лучше обратить внимание на водостойкие модели. Во время покупки лучше уточнять время выдержки в водной среде.

Какой тип стекла выбрать

На каждой модели установлено защитное стекло. Это важный нюанс при выборе аксессуара. Сапфировое считается одним из прочных и надежных. Хрустальное тоже отличается хорошим качеством, но по цене превосходит сапфировое стекло. Минеральное не защищено от воздействия внешних факторов. Его легко поцарапать или разбить. Лучше отдавать предпочтение именно сапфировым. Это отличное сочетание цены и качества.

Выбор часов подарок ― непростая задача. Важно учитывать род деятельности и вкусовые предпочтения мужчины. Неброский дизайн, функциональность будут оценены по достоинству.