5 способів відпочити в Туреччині не за всі гроші світу

Коли набридла буденність і хочеться відпочинку, треба збирати валізу і відправлятись у подорож. Більшість українців за позитивними враженнями вирушає у Туреччину. Неймовірні пейзажі, свіже гірське повітря, шум моря і гостинність місцевих жителів роблять цю країну популярним туристичним напрямком. Незважаючи на те, що відпочивати в Туреччині не так дорого, як на європейських курортах, все одно хочеться менше витратити на путівку і заощадити кошти на екскурсії, сувеніри та розваги.

Раннє бронювання

При ранньому бронюванні турист обирає курорт, дату вильота, готель за кілька місяців до подорожі. Влітку потік відпочиваючих великий, а от взимку бажаючих відвідати Туреччину не так багато. В низький сезон клієнтів мало, тому туроператори пропонують путівки зі знижкою до 50%, щоб хоч якийсь отримати прибуток.

Гарячі тури

Якщо немає можливості заздалегідь спланувати відпустку, то можна заощадити, придбавши гарячу путівку. Є шанс знайти тур менше, ніж за півціни. При цьому велика знижка не означає, що це другосортний варіант. Продаж туру по зниженій ціні дозволяє туроператору, авіакомпанії і готелю не залишитись в мінусі, бо якщо ніхто не полетить, всі вони понесуть збитків.

Низький сезон

Найдешевші тури до Туреччини можна придбати в низький сезон. З лютого по березень там небагатолюдно. Якщо ви вважаєте, що в цей період в Туреччині нічого робити, то помиляєтесь.

Оглядати Стамбул, шопитись та відвідувати екскурсії наприкінці зими і на початку весни комфортніше, ніж влітку. А ще Туреччина — це не тільки пляжний відпочинок, а й гірськолижний курорт з трасами, що відповідають міжнародним стандартам.

Недорогі курорти

Кушадаси, Белек, Фетхійе і Бодрум вважаються одними з найдорожчих місць для відпочинку в Туреччині. Заощадити можна, вибравши недорогий курорт: рівнинний Сіде, віддалену від аеропортів Аланію чи гірський Кемер. Рівень готельного сервісу тут не гірше, ніж на дорогих курортах.

Економія на харчуванні

Ціна путівки до Туреччини залежить від обраного виду харчування. За варіант «Все включено» доведеться заплатити найбільше. Він дуже зручний, бо протягом відпочинку вас забезпечать повноцінним харчуванням та напоями. Якщо у вартість путівки включені лише сніданки або взагалі обрали тур без харчування, то заплатите за нього значно дешевше. Проте витрачати гроші на їжу все одно доведеться. І тут немає гарантії, що ви знайдете спосіб харчуватись самостійно і зекономити.

Коли і куди б ви не збирались, агентство Антонів Тур допоможе організувати відпочинок від якого ви будете в захваті. Тут подбають про те, щоб після подорожі у вас залишився не тільки гарний настрій, а ще й зекономлені гроші.