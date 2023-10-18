Класифікація кальвадосу: як купити якісний напій

Кальвадос — бренді з яблук, що виготовляється в Нормандії (Франція). Рідше в рецепті використовуються груші. Як і інші культові французькі продукти, кальвадос виготовляється за стандартами AOC. Наприклад, він витримується не менше ніж 24 місяці в дубових бочках, хоча середній термін витримки становить 20 років. Мінімальний показник міцності — 40%. Продукт випускається як у блендах, так і у вінтажних екземплярах (суміш спиртів, отриманих із врожаю одного року). Замовити кальвадос можна за посиланням: https://goodwine.com.ua/ua/krepkie/prochie-krepkie/calvados.html. Як не заплутатися в розмаїтті — розберімося далі.

Класифікація за тривалістю витримки

Вказувати вік на етикетці необов’язково. Однак зазвичай можна натрапити на такі позначки:

Fine. Інші поширені варіанти: VS, Very Special, Three Stars, Three Apples. Кожна з них означає, що кальвадос витримувався в нових бочках із французького дуба не менше ніж два роки. Reserve або Old. Продукт із витримкою від 46 місяців. VSOP. Розповсюджений аналог — Vieille Reserve. Такий напій визріває понад п’ять років. XO. Місцеві назви: Hors d’Age, Three Vieille Reserve, Tres Vieux, Napoleon. Найбільш зрілий сорт із витримкою від шести років.

У молодому кальвадосі, такому як Fine або VS, відчувається свіжий присмак яблук. У віці п’яти років смак стає солодким, а ще через 3–5 років розвивається аромат печених яблук і пряних спецій. Коли кальвадос перетинає 15-річний період витримки, з’являється натяк на сухофрукти. Молоді напої переважно подаються в складі коктейлів. Витриманим кальвадосом можна насолоджуватися в чистому вигляді.

Класифікація за регіоном походження

У Нормандії існує три різні найменування кальвадосу:

Pays d’Auge. Найсуворіший варіант, який датується 1942 роком. Охоплює східну частину департаменту Кальвадос, а також регіони Орн та Ер. Основна концепція полягає в тому, що подвійна дистиляція відбувається в одному мідному перегонному котлі. У складі може міститися до 30% груш, однак не дозволено використання ароматизаторів, барвників, допоміжних спецій. Готовий напій витримується в дубових бочках не менше ніж 24 місяці, що сприяє розвиткові насиченого й багатогранного смаку. Calvados AOC. Найзагальніша категорія, яка охоплює територію Нижньої Нормандії. Кальвадос переганяється один раз у мідних колонах. Смаковий профіль залежить від виробника й особливостей місцевого теруару. Domfrontais. Маленький округ Нормандії, зосереджений навколо муніципалітетів Манш, Орн, Маєн. Акцент — на грушах, які збагачують готовий напій приємною кислинкою. Перед розливом до пляшок кальвадос Domfrontais витримується не менше ніж 46 місяців.

Як і вино або коньяк, кальвадос може виготовлятися із суміші спиртів або з урожаю одного року. На пляшці вказується вік наймолодшого дистиляту в складі. Купаж дає змогу випускати продукцію зі стабільним фірмовим смаком. Вінтаж відкриває поле для експериментів.