НАЗК перевіряє мера Тернополя за допомогою ФБР: у чому підозрюють Надала

Національне антикорупційне бюро України розслідує можливе незаконне збагачення мера Тернополя Сергія Надала через особняк за 1,9 мільйона доларів у Маямі, який придбала його 26-річна дочка Анастасія напередодні повномасштабної війни в Україні.

Придбання елітної нерохомості у США та загалом спосіб життя родини очільника Тернополя стало темою журналістського розслідування Андрія Щесняка з видання Politerno.

Редактор розповів, що після публікації другої частини розслідування Нацагентство з питань запобігання корупції звернулося до Державної служби фінансового моніторингу України для подальшої перевірки рахунків Анастасії.

За інформацією журналіста, НАЗК розпочало перевірку способу життя мера Тернополя та звернулося до американського ФБР.

Елітне житло доньки мера Тернополя

У своєму журналістському розслідуванні автор використовує інформацію місцевих юристів і дані виписок із реєстрів США.

Відомо, що Анастасія Надал (наразі – Родрігес – ред.) до Маямі приїхала на стажування зі Швейцарії. Це сталося ще до придбанння на ім’я її майбутнього чоловіка таунхауза за майже 250 тисяч доларів. Після весілля дівчина стала співвласницею цього будинку.

“Молодий чоловік, в якого під час роботи в готелі The St. Regis Bal Harbour Resort закохалася Анастасія Надал, не мав ресурсів для придбання такої нерухомості”, – пише журналіст.

Він також розповів про весілля Надал і Родрігеса на Львівщині в січні 2020 року, яке гуляли у престижному Edem Resort Medical&SPA.

Наприкінці 2021 року молода американська родина продала згаданий таунхауз за 300 тисяч доларів, а за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ до України придбала особняк в одному з найпрестижніших районів Маямі за майже 1,9 мільйона доларів.

“Для купівлі елітного маєтку молодій сім’ї Родрігесів потрібно було докласти до суми від продажу таунхаузу ні багато, ні мало – понад півтора мільйона доларів”, – додав автор розслідування.

За допомогою підтверджених виписок із реєстрів від Державного департаменту Флориди і витягу з реєстру виборців про реєстрацію за адресою особняка Анастасії Родрігес її чоловіка Рубена, як виборця Республіканської партії, журналіст довів, що донька Сергія Надала офіційно володіє маєтком за майже два мільйони доларів.

НАЗК розпочало перевірку способу життя мера Тернополя через нерухомість його доньки у США / Фото: politerno

Також автор розслідування повідомив, що напередодні придбання нерухомості до США літав і сам Сергій Надал. За інформацією джерел, Анастасія отримала апартаменти від батька в подарунок за народження онука.

Днями Офіс генпрокурора України надав відповідь щодо реєстрації провадження 11 жовтня 2023 року. Справу відкрили за статтею 368-5 Кримінального кодексу “Незаконне збагачення”. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).