На благодійному аукціоні в Тернополі продали таємний лот

Цей лот організатори аукціону до останнього тримали в таємниці. Все для того аби додати інтриги і загадковості благодійному заходу.

Саме цей Таємний лот є символічним в наш час. Він має дуже велику цінність. І навіть не в матеріальному плані, а більше в духовному, патріотичному і, в першу чергу – моральному.

Спеціально для благодійного аукціону до Дня захисників та захисниць України Герой України Ігор Дикун передав пам’ятну монету розвідувального батальйону.

Ігор Дикун – командир розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової бригади, український захисник, який пройшов шлях від солдата до офіцера ЗСУ. Понад вісім років боронить Україну від ворога. Нагороджений званням «Герой України» та орденом «За

мужність» ІІІ ступеня.





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