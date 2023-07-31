Коллекционеры рассказали, где ценителям купить подлинный антиквариат

Предметы винтажа и старины представляют огромную культурную ценность. Наравне с ней антиквариат стал надежным вложением финансов. Инфляция и банковские системы не влияют на его ценность. Ежегодно стоимость исторических экспонатов только возрастает. Лишь уникальный подлинник может принести восхищение и прибыль. Известная в своих кругах компания Монитекс помогает любителям и профессионалам пополнить свои коллекции. Огромное количество выгодных услуг выделяет ресурс среди аналогов.

Какой антиквариат есть в ассортименте Монитекс?

Интернет-магазин специализируется на многих изделиях:

экспонаты разных исторических периодов;

произведения изобразительного искусства: живопись, картины;

драгоценности и ювелирные украшения;

монеты, национальные банкноты многих стран;

награды, медали, ордена;

интерьерные вещи.

Компания работает в Украине. Клиентам предлагает бесплатную оценку раритета по фотографиям. Форма заявки находится на monitex.com.ua.

Выгодная покупка и продажа на Монитекс

Подлинность и экспертная оценка присущи всем лотам. С приобретением клиент получает сертификат. По желанию специалисты создадут особенную коллекцию, дадут советы об актуальных трендах.

Выкуп Монитекс осуществляет после предварительной экспертизы. Исследования проводят лучшие специалисты Украины, СНГ. Ресурс предлагает очень выгодную сделку. Стоимость покупки колеблется до 90% от рыночной. Такую цену не ставит никто.

Дополнительные услуги и гарантия от Monitex

Фирма занимается профессиональной реставрацией. Грамотные консультанты расскажут о наиболее выгодных инвестициях, особенностях антиквариата. По желанию обратитесь в колл-центр, офис или бутик в центре Киева.

Monitex заслуженно признан самым безопасным ресурсом. Сделки абсолютно конфиденциальны. Подлинность каждого антиквариата подтверждена документально. Банковские операции и клиентская база полностью защищены.

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