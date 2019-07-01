На Тернопільщині під час збору полуниці жінку вкусила змія

Потерпіла потрапила в реанімацію.

Жительку с. Гранітне Монастириського району 1931 року народження вкусила змія. Травми жінка отримала, коли збирала полуницю.

Біда трапилася в обідню пору минулої суботи, 29 червня.

Що робити при укусі змії, якщо транспортування займає багато часу

1. Не панікуйте і стежте, щоб потерпілий менше рухався.

2. Звільніть уражену ділянку.

3. Накладіть стерильну пов’язку з антисептиком на уражену ділянку.

4. Принесіть води постраждалому, йому необхідно багато пити.

5. При наявності аптечки дайте потерпілому ліки проти алергії.