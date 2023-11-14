22:44 | 14.11.2023
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Бізнес-Погляд 

Кондиционеры в интерьере

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Климатическое оборудование пользуется популярностью, как в быту, так и промышленности. Оно позволяет быстро создать благоприятный микроклимат в помещении. Представлено широким модельным рядом и отличается характеристиками, дизайном, назначением и др. 

В компании «Киев Комфорт» можно купить кондиционер недорого от лучших мировых производителей по выгодным расценкам. Гарантируется качество, надежность и оригинальность моделей, а подобрать подходящий вариант поможет опытный консультант.

Кондиционеры в интерьере: в чем преимущества?

Современные кондиционеры представлены большим выбором, что позволяет легко подобрать модель с учетом совокупности факторов. 

Климатическая техника выглядит стильно и компактно, а к другим преимуществам относят:

  • энергоэффективность;
  • экономичность;
  • бесшумная и надежная работа;
  • продолжительный эксплуатационный срок;
  • оригинальный дизайн;
  • дополнительные опции (очистка воздуха, увлажнение, осушение, ионизация, дистанционное управление и др.).

При выборе кондиционера следует обратить внимание на такие характеристики – мощность/производительность, коэффициент охлаждения/обогрева, уровень шума, габариты блоков (внутреннего и наружного), цвет и дизайн, функциональные возможности и др.

Главный параметр – площадь помещения, от которой напрямую зависит выбор мощности климатической техники. 

Благодаря богатой цветовой палитре блоков и разнообразию форм можно без труда подобрать подходящую модель, которая оригинально впишется в любой интерьер. 

Конечная стоимость кондиционера зависит от производителя, эксплуатационных характеристик, дополнительных опций, дизайнерского оформления и др. 

Особым спросом пользуются инверторные кондиционеры с усовершенствованными характеристиками. Особенность – возможность использования на обогрев при низких температурах окружающей среды.

Это возможно благодаря утепленному внешнему блоку и дополнительному подогреву поддона. Это альтернатива отопительным электроприборам за счет экономичности и энергоэффективности. 

Основные преимущества – экологическая безопасность, бесшумная работа, высокий класс энергоэффективности, мягкое охлаждение воздуха без резких температурных колебаний, расширенный функционал, длительная эксплуатация и др. 

В сети можно посмотреть на кондиционер в интерьере фото и подобрать интересное решение для создания комфортного микроклимата и украшения помещения. Модели могут быть обтекаемой или остроугольной формы, с матовой или глянцевой поверхностью корпуса разных цветов, а также с изысканными декоративными элементами. 

Особенности установки кондиционеров

В «Киев Комфорт» есть специалисты, которые помогут установить кондиционер в Киеве оперативно и недорого, гарантируя качество и долговечную работу климатического оборудования. 

Монтаж включает несколько этапов и начинается с выбора правильного места. Следующий шаг – штробление стен для прокладки магистральных линий и установка наружного блока. Затем устанавливают внутренний блок, выполняется вакуумирование системы и заправка фреоном.

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