Как выбрать картриджи для POD системы с учетом индивидуальных предпочтений и потребностей

Под-системы изначально делятся на устройства открытого и закрытого типа. Соответственно, и выбор картриджей зависит от того, какое устройство ты используешь. Важно предварительно посмотреть, чтобы расходник подходил к той или иной модели пода. Например, Elf Bar Elfa картридж совместим с Elf Bar RF350 и Elf Bar Mate 500.

Но на практике все немного сложнее, особенно, если речь идет о продукции популярного у нас бранда Эльф Бар. Ведь тут производитель предлагает вейперам свободу выбора, поскольку несколько моделей по сути представляют собой гибрид открытой и закрытой pod-системы. Если говорить точнее, то есть возможность использовать как сменный, заполненный производителем картридж (как уже упомянутый elf bar p1) так и пустой перезаправляемый.

В результате получается идеальный вариант для тех, кто не любит выбирать между хорошим и еще лучше: разумнее совмещать их преимущества, ситуативно отдавая предпочтения тому или иному расходнику. Поэтому давайте поговорим подробнее о картриджах с точки зрения максимального учета индивидуальных предпочтений вейпера. Как наиболее полно удовлетворить собственные потребности?

Открытые и закрытые под-системы: борьба миров или единство противоположностей?

Отличие двух разновидностей pod-систем состоит в способе возобновления запаса жидкости для парения. Закрытый под подразумевает минимальное вмешательство пользователя: владельцу системы достаточно снять старый картридж и вставить на его место новый, который уже заполнен жижей производителем. В открытой под-системе все сложнее:

Заливать жижу придется самостоятельно.

К тому же время от времени картридж необходимо чистить и менять испаритель.

Более того, перезаправляемый расходник открытой системы также не вечен, поэтому примерно через месяц (а то и раньше — все зависит от интенсивности парения и используемых смесей) его тоже придется сменить.

На первый взгляд кажется, что открытая под-система — это сплошной геморой по сравнению с беспроблемным и не нуждающимся в обслуживании закрытым подом. Это ж, наверное, еще и определенные навыки и знания нужно иметь, чтобы правильно залить жижу в резервуар? Откроем секрет: таки да! А там — никаких проблем: снял старый, вставил новый — и всех делов. На все про все — максимум 10 секунд. Но на самом деле у решения выбрать открытый под есть одно весьма существенное преимущество: неограниченный выбор вкусов.

В картридж открытой системы можно не только залить жижу от любого производителя, но и приготовить самозамес. В этом смысле, по сути, выбор вкуса ограничен только фантазией любителя парения.

Совмещаем несовместимое

Чтобы у любителей парения не раскалывалась голова от мук выбора, известный бренд Эльф Бар выпустил модели, которые не заставят вейпера страдать. Речь идет об уже упомянутых устройствах Elf Bar RF350 и Elf Bar Mate 500. Они обладают удивительной способностью: совместимостью как с перезаправляемыми, так и со сменными картриджами.

В результате пользователь сам решает, какой системе в данный момент (а не вообще) отдать предпочтение. В таком случае открытость или закрытость пода носит чисто условный характер. В зависимости от ситуации можно использовать каждый из картриджей, что делает подобные устройства для парения поистине универсальными решениями.

Выбор картриджа в данной ситуации прост: необходимо иметь оба, чтобы на все 100% использовать достоинства каждого варианта и нивелировать имеющиеся недостатки. Вот это действительно учет индивидуальных потребностей и предпочтений: хочу и так, и так — ну и пожалуйста!