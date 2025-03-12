

Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК) є одним із провідних виробників у своїй галузі в Україні. Вже не перший рік комбінат активно підтримує національну економіку, долучаючись до державних ініціатив і вдосконалюючи свою продукцію. У 2025 році комбінат продовжує демонструвати стійкість і відповідальність навіть у складних умовах війни, підвищуючи платоспроможність населення та сприяючи розвитку місцевих підприємств.

Київський КПК і програма «Національний кешбек»

Одним із важливих кроків ККПК, що сприяє розвитку національної економіки, стала участь у програмі «Національний кешбек», ініційованій урядом України. Цей соціально-економічний проєкт став важливою складовою для стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. Купуючи товари Київського картонно-паперового комбінату, споживачі можуть не тільки заощаджувати, але й отримувати бонуси на спецкартки, що дозволяють зробити наступні покупки ще більш вигідними. Програма вже успішно працює і підтримує розвиток національної економіки.

Завдяки участі у програмі комбінат зміцнює свої позиції на ринку, збільшує продажі та підтримує економічний потенціал країни в часи кризи. Власник Київського картонно-паперового комбінату, австрійський Pulp Mill Holding, активно інвестує в розвиток виробництва, забезпечуючи сталість та інноваційність у кожному етапі виробничого процесу.

Продукція Київського картонно-паперового комбінату

Київський КПК виготовляє широкий асортимент товарів, які користуються стабільним попитом серед споживачів. Уся продукція комбінату виготовляється з високоякісної сировини – як первинної (целюлози), так і макулатури власної заготівлі. Серед найпопулярніших товарів можна виділити:

туалетний папір;

паперові рушники (в рулонах і розрізні);

серветки для різних застосувань.

Ці вироби доступні в різних цінових сегментах: від «економ» до преміум-класу. Продукція Київського КПК активно використовується не тільки в побуті, але й у корпоративному секторі – в офісах, торгово-розважальних центрах, ресторанах, закладах сфери гостинності тощо.

Завдяки регулярній сертифікації Київський картонно-паперовий комбінат підтверджує відповідність власних виробів міжнародним стандартам якості. Особливо варто відзначити постійні інновації у виробництві, зокрема перехід на використання більш екологічних і ефективних технологій.

Інновації та новітні технології в ККПК

Не можна не згадати про постійне вдосконалення виробничих процесів на Київському картонно-паперовому комбінаті. Зокрема, нещодавно було запроваджено нове тиснення для туалетного паперу бренду «Диво Преміо», яке дозволило зробити продукцію ще м’якшою. Це стало можливим завдяки інноваційній італійській технології гравіювання Saver від бренду Engraving Solutions, що значно зменшує використання клею, зберігаючи при цьому природну структуру паперового волокна.

Проєкт є частиною стратегії розвитку комбінату, націленої на удосконалення продукції відповідно до вимог споживачів. «Клієнтоорієнтований підхід є головним драйвером нашого бізнесу», – зазначає Хайнц Ціннер (dr. Heinz Zinner), директор Pulp Mill Holding, власника Київського картонно-паперового комбінату. Цей підхід дозволяє комбінату не лише адаптуватися до змін на ринку, але й випереджати потреби споживачів.

Вплив Київського КПК на економіку країни

У період війни Київський картонно-паперовий комбінат став одним із підприємств, що активно підтримують економіку України. ККПК входить до переліку підприємств, чия діяльність є критично важливою для економічної стабільності країни. Зокрема, комбінат регулярно виконує всі свої соціальні та фінансові зобов’язання, включаючи виплати податків до державного бюджету.

Завдяки успіхам у цьому напрямку, ККПК неодноразово потрапляв до Реєстру великих платників податків, підтверджуючи свою сумлінність та відповідальність. Так, у 2022 році комбінат перерахував до бюджету майже 1 мільярд гривень, а у 2023 році ця сума зросла до 1,43 мільярда гривень. У 2024 році Київський КПК збільшив свій внесок ще більше, що сприяє стабільності державних фінансів у цей непростий час.

Чому варто обирати продукцію Київського картонно-паперового комбінату

Придбання товарів Київського КПК не тільки є вигідним вибором для споживачів, але й робить внесок у розвиток країни. Участь комбінату у програмах, таких як «Національний кешбек», та інвестиції в модернізацію виробництва дозволяють підтримувати економіку і створювати робочі місця в Україні.

Тому кожен покупець, обираючи продукцію ККПК, підтримує не лише якісну вітчизняну продукцію, а й стабільність української економіки.