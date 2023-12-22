Лас-Вегас став прикладом для України у розв’язанні питання витіснення росіян із грального сектору держави 

Україна заявила про свої наміри використовувати Лас-Вегас як приклад для витіснення російських гральних бізнесменів зі своєї гральної індустрії. Таке прагнення стало явно відчутним після легалізації азартних ігор в Україні в лютому 2020 року, унаслідок чого російські компанії продовжили вести прибуткову діяльність у країні, а також збирати особисті дані українських гравців.

Про розроблення та реалізацію проєкту

На стратегічному рівні українські чиновники намагаються повторити успішний досвід США 1980-х років, коли влада Лас-Вегаса співпрацювала, щоб повністю витіснити італійську мафію з грального бізнесу. У світлі цього президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо понад 400 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із російським гральним бізнесом, включно з п’ятьма українськими гральними компаніями.

Україна прагне застосувати методи американських регулювальних органів і правоохоронних організацій для боротьби з впливом російських гральних бізнесменів на українському ринку. Це включає співпрацю, щоб витіснити російські компанії, які спонсорують війну, подібно до того, як американська гральна мафія була витіснена з Лас-Вегаса. Однак, слід зазначити, що плановане досягнення цієї мети є значним завданням і вимагає ретельної координації та заходів щодо ефективного контролю, а також тісної та плідної співпраці кількох державних регуляторів.

Важливо зазначити, що азартні ігри, включно з онлайн-казино с бездепозитными бонусами як на Твiнспiн, в Україні були легалізовані після 10-річної заборони, і рішення про витіснення російських геймерів зі сфери азартного бізнесу пов’язане з бажанням обмежити їхній вплив на гральний ринок України. Викорінення їхнього впливу є одним із найпріоритетніших завдань для нової української влади, яка прагне убезпечити вітчизняну індустрію гемблінгу від зовнішнього впливу і зберегти контроль над своїм власним ринком.

Однак, незважаючи на бажання України історичних успіхів, які вона прагне повторити, ефективність і результати подібних дій залежатимуть від складного взаємозв’язку політичних, економічних і законодавчих чинників. Необхідно забезпечити дотримання прав чесної конкуренції та прозорості дій, щоб гарантувати розвиток справедливої та сприятливої для всіх гральної індустрії в Україні. У такому разі перейняття та впровадження американського досвіду може виявитися цінним для створення адекватного регулювання та можливості для зростання в українській гральній сфері.