Легкая сервировка стола для праздника

Ожидание гостей – это предвкушение хорошего, насыщенного эмоциями вечера. Симпатичная сервировка будет красивым акцентом, создаст особый антураж. Эстетичная расстановка предметов на столе не требует соблюдения официоза, нужно лишь запомнить несколько моментов и включить воображение.

Тарелки и столовые приборы

После расстилания любимой скатерти нужно определить расположение гостей. Далее для каждого гостя предусматривается большая подстановочная тарелка, на которую, с учетом особенностей меню, можно ставить другие:

глубокую для первых блюд;

среднюю для закусок;

маленькую для десертов.

Специализированные приборы уместны в ресторанах. В домашней обстановке достаточно вилки справа, большой ложки и одного ножа слева. Также над тарелкой стоит разместить маленькую ложку. Если подача супа не планируется, рекомендовано обойтись только десертной ложкой.

Посуда для напитков

Постоянно находиться на столе имеет право только стакан для безалкогольного напитка. По правилам он стоит немного правее середины тарелки, а справа от него – емкости для алкоголя. Последние могут быть изготовлены из стекла или хрусталя. Первый вариант значительно дешевле, он актуален для домашних посиделок в кругу близких. Подчеркивать гостеприимство на торжественном мероприятии рекомендуется с помощью хрустальных стопок и бокалов.

Среди большого ассортимента рюмок на сайте https://stylus.ua/ryumki/ каждый может подобрать желаемую модель. В процессе сервировки важно учитывать, что размер и положение емкости для спиртного зависит от крепости алкоголя: чем выше содержание спирта в напитке, тем меньше элемент посуды, тем правее он располагается относительно тарелки.

Салфетки и декор

Последние штрихи открывают простор для проявления фантазии. Существует тысяча способов сложения салфеток, а если их комбинировать – каждый раз можно удивлять гостей оригинальными визуальными композициями. Выбор стиля дополнительного декора зависит от тематики застолья. В предновогодний период на стол уместно поставить шишки или еловые ветки, для Дня влюбленных актуальны романтические открытки и свечи. Впрочем, праздник можно придумать для любого дня. Долгожданный приход друзей тоже стоит подчеркнуть чем-нибудь ярким, вызывающим добрую улыбку. Эффектно сервированный стол задаст нужный тон приятному вечеру, поможет отодвинуть ненадолго заботы, сконцентрироваться на отдыхе. А дальше – все в руках хозяев!