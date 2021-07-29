У Тернополі та області – штормове попередження

Через негоду на Тернопіллі оголосили штормове попередження.

Як повідомляє обласний центр з гідрометеорології, вдень 29 липня у місті та області очікують короткочасні дощі та грози. Пориви вітру досягатимуть 20-ти метрів на секунду. У Тернополі та місцями по області – град.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Температура повітря по області вдень становитиме 25-30° тепла та 27- 29° – по місту.

За даними Українського гідрометцентру, в четвер грози передбачають по всій Україні, окрім південних областей. Град та шквали очікують в окремих районах західних та центральних областей.