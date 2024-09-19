Владика Теодор Мартинюк освятив новий храм поблизу Тернополя

15 вересня єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор Мартинюк здійснив Чин освячення храму Різдва Івана Хрестителя на території ТОВ «Тернопільське» м. Тернопіль (львівські дачі). На святкову подію прибули о.-мітрат Павло Репела, о. Віталій Козак, о. Іван Довгошия, о. Євген Зарудний, о. Василь Савків, о. Сергій Дмитерко, семінаристи та парафіяни зі села Цебрів. Також було освяченно престіл, повідомляє повідомив о. Ігор Тарнавський.

Владика Теодор Мартинюк виголосив проповідь, у якій зокрема сказав: «Сьогодні неділя після Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього. Ми сильні нашою любов’ю, яку черпаємо з вічного джерела Божественної любові, що подається нам через чесний і животворчий Хрест. Тому так важливо нам в умовах війни зрозуміти, що Хрест може бути як найбільшим приниженням та болем, так і моментом піднесення та прослави.

Нехай цей храм дає благу вістку завтрашньому дню для кожного з нас, для нашої України, щоб настав той світлий день, якого ми чекаємо, задля якого ми просимо Всевишнього Господа. Будьмо певні, що Хрест — це символ перемоги! Нехай Всемилостивий Господь у своїй щедрості сотворить Боже Великий єдиний».

Зі словами подяки до парафіян храму звернувся настоятель парафіяльної спільноти о. Ігор Тарнавський: «Сердечно вітаю всіх вас тут зібраних з прекрасної нагоди – посвячення храму у нашій парафії. Адже тепер ми маємо святиню, котра має стати справжньою скарбницею віри для всіх парафіян. Дім Божий, це найперше місце, в якому кожен християнин повинен віднайти свою дорогу до святості, це справжнє місце зустрічі з Богом. У цей час війни народ Божий шукає знаків від Всемогутнього Бога. Освячення храму є видимим знаком Його присутності серед нас. Саме тут постійно лунає молитва за наших захисників і захисниць, а також за справедливий мир для нашої держави».

Відтак священник висловив вдячність усім причетним до постання святині. Від щирого серця дякуємо митрополиту Василію Семенюку за молитву, благословення і батьківську турботу для парафіян нашого храму, та Боголюбивим владикам Теодору та Володимиру за невтомні молитви. Також подяку складаємо всім людям доброї волі, хто складав і продовжує складати свої матеріальні та молитовні жертви на розбудову храму Різдва Івана Хрестителя, фундаторам, жертводавцям і будівничим храму, які невтомною працею допомагають у творенні Божої волі тут на землі.