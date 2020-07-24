Чи потрібні фільтри для питної води?

Часто пишуть про те, що для повноцінного функціонування організму потрібно пити не менше 2 літрів води на добу. Це дійсно так. При цьому важливо, щоб вона була чистою та безпечною. Компанія Filter.ua виготовляє фільтри вже багато років і знає про українську водопровідну воду все. Досвід роботи лабораторії каже, що пити її з-під крана не варто. Доставка коштує дорого, а носити додому бутлі з пунктів розливу досить складно. Є проста альтернатива — фільтри для очистки питної води.

Які домішки характерні для водопровідної води?

Каламутність води викликається іржею, частинками мулу та іншими твердими домішками. Вони призводять до появи на поверхні сантехніки пошкоджень і створюють візуальний дискомфорт при купанні. Кольоровість переважно утворюється органічними речовинами природного походження. Ще одним важливим питанням є накип. Його наявність свідчить про те, що у воді є солі. Насправді їх кількість в водопроводі відповідає стандартам, але по верхній нормі. Також бувають випадки, коли підвищений вміст заліза. Це викликає неприємний металічний присмак, його посилює накип.

Для деяких регіонів притаманні специфічні забруднення промисловими хімічними реагентами, важкими металами та інше.

Які можна купити фільтри для питної води?

В асортименті Інтернет-магазину “Filter.ua” ви можете знайти різноманітні пристрої:

фільтри зворотного осмосу;

проточні;

механічні;

пом’якшувачі.

Одними з найпопулярніших є перший вид фільтрів. Технологія є найефективнішою і завдяки мембрані здатна очистити воду будь-якої якості до безпечного рівня. Фільтр являє собою досить складну, але компактну конструкцію. Він підключається до водопроводу через спеціальний кран, до каналізації та крану. Спочатку вода надходить на блок з трьох картриджних фільтрів. Це називається етапом попереднього очищення, тут очищається від забруднень, які можуть негативно впливати на мембранний елемент, який є головним компонентом системи. Оскільки при відносно низькому тиску в трубопроводі продуктивність мембранного елемента не висока, то вона подається в накопичувальний бак, щоб користувачеві не доводилося чекати. При відкритті крана, починає витікати, проходячи по шляху ще два етапи обробки. Дезодорувався на постфільтром з кокосовим вугіллям забезпечує приємний солодкуватий смак. Мінералізація це етап, який доступний не у всіх моделях фільтрів. Вода проходить через картридж, заповненій природними мінералами, які містять кальцій і / або магній. Призначенням цього етапу є насичення корисними мінералами. Вся продукція, яка представлена на сайті, сертифікована і продається з офіційною гарантією.