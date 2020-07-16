Метан: сбалансированный состав препарата

Прием качественной спортивной фармакологии помогает атлету в выстраивании идеального тела. Необходимо только позаботиться о том, чтобы заказанные препараты были оригинальными, в чем вам поможет наш интернет-магазин. На сайте вы можете приобрести метан, который будет доставлен оперативно, а его стоимость останется демократичной. Наши консультанты ответят на любые дополнительные вопросы, чтобы вы могли избавиться от переживаний. Препарат идеально подойдет для тех, кто желает увеличить мускульную массу и нарастить силовые показатели.

Свойства и эффекты от приема метана

Каждый атлет ставит перед собой определенные цели, для достижения которых использует стероиды и другие спортивные медикаменты. Выбирая метан, бодибилдер сможет получить следующие результаты:

серьезно нарастить мышечную массу;

обеспечить стремительное восстановление организма;

снизить катаболические процессы;

увеличить выносливость организма.

Всего за один курс можно получить до 15 кг массы, что является отличным результатом. Атлет становится быстрее и сильнее, а также получает взрывную мощь. Эти качества будут актуальны для представителей самых разных спортивных дисциплин. Помимо увеличения аппетита, наблюдается также заметный жиросжигательный эффект.

Курс препарата поможет увеличить количество азота в организме. В результате объем эритроцитов в крови повышается, что помогает насытить мышцы кислородом. Метан защитит суставы от быстрого износа, именно они подвергаются огромным нагрузкам при интенсивной подготовке. Препарат приводит к изменению голоса и активизирует рост волос на груди и лице.

Как показывают исследования, препарат обладает невысокой андрогенной активностью и высокой анаболической – на уровне 50 и 200 процентов от теста соответственно. Ароматизация препарата слабовыраженная, а воздействие на печень умеренное. Таблетированный стероид можно использовать как соло, так и в виде комбинированного курса. Соло предполагает дозировку на уровне 20-50 мг в день, что зависит от уровня подготовки и опыта атлета. Продолжительность сольного курса редко превышает 6 недель. Поскольку во время приема медикамента есть высокий риск вирилизации, дозировка для девушек не должна быть выше 10 мг.

Альтернативным вариантом является прохождение комбинированного курса. Он отлично сочетается с эфирами тестостерона, а также тренболоном, нандролоном и другими популярными стероидами. В то же время метан не стоит комбинировать с ААС, которые имеют таблетированную форму, чтобы не сильно нагружать печень. Наша компания всегда стремится сделать покупку спортивной фармакологии простым и приятным занятием для клиентов. Вам лишь нужно оставить заявку на нашем сайте, которая будет исполнена в сжатые сроки.