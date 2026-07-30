Монтаж кондиціонерів у Львові: вибір місця, етапи та вартість робіт

Львів — місто, де монтаж кондиціонера впирається не стільки в техніку, скільки в архітектуру: охоронні зони, фасади під захистом, стіни завтовшки 80 см і дерев’яні перекриття. Тут не можна просто повісити блок «куди зручно». Розповідаємо, як підібрати потужність, де розміщувати блоки в старому фонді та з чого складається кошторис.

Як підібрати кондиціонер відповідно до площі

Базовий орієнтир — 1 кВт холоду на 10 м² за стелі до 2,7 м: «сімка» на 20 м², «дев’ятка» на 25–30 м², «дванадцятка» на 35 м². До площі додають тепло від людей (100–120 Вт на особу), техніки та освітлення.

Але львівський клімат м’якший за південний, і тут з’являється нюанс, про який рідко говорять: надлишковий запас потужності радше шкодить. Завеликий блок працює короткими циклами, погано осушує повітря, створює перепади температури й швидше зношує компресор. Купувати «дванадцятку» в кімнату на 18 м² про запас — помилка.

Зате актуальніша інша функція — обігрів. Інверторний тепловий насос ефективно гріє до -15…-25 °C і в міжсезоння обходиться дешевше за газ чи електрокотел. Для квартири вистачить настінного спліта, для будинку — мультиспліт, для офісу — касетні моделі.

Особливості розміщення блоків у квартирах і старих будинках Львова

Це головна відмінність міста від решти України. Значна частина центру — історична забудова та будівлі в межах охоронних зон ЮНЕСКО, де фасад чіпати не можна. Зовнішній блок доводиться ховати у дворі, на даху, у ніші балкона або на внутрішньому фасаді, погоджуючи розміщення заздалегідь.

Додають складності самі будинки:

стіни завтовшки 60–80 см потребують довгого буріння спеціальним інструментом;

дерев’яні перекриття вимагають додаткових віброопор, щоб гул не йшов сусідам;

ліпнина й стара цегляна кладка потребують акуратного штроблення;

у ОСББ часто діють власні правила щодо зовнішнього вигляду фасаду.

Практична порада: з’ясуйте обмеження до купівлі техніки, а не в день монтажу. Ситуація, коли кондиціонер уже вдома, а вішати його нема куди, у Львові трапляється регулярно.

Що входить у стандартний монтаж

Професійний монтаж кондиціонерів львів включає розмітку, буріння отвору, кріплення пластини й кронштейнів, прокладання та вальцювання мідної траси до 3 метрів у декоративному коробі, підключення електрики, виведення дренажу з ухилом 2–3°, опресовування азотом, вакуумування, запуск і контроль тисків.

Базовий пакет розрахований на просту ситуацію: блок на балконі, коротка траса, доступ без спорядження. У новобудовах Львова це реально, у центрі — майже ніколи.

Окремо про вакуумування: його не можна пропускати навіть заради швидкості. Волога, що лишилася в контурі, реагує з маслом компресора й утворює кислоту, яка за два-три сезони вбиває найдорожчий вузол системи.

Додаткові роботи та складний монтаж

Робота Коли потрібна Штроблення стін прихована траса; лише до чистового оздоблення Буріння товстих стін старий фонд, стіни 60–80 см Висотні роботи фасад, дах, робота з альпспорядженням Дренажна помпа коли неможливо вивести конденсат самопливом Окрема лінія живлення для потужних моделей, автомат у щитку Зимовий комплект для цілорічної роботи на обігрів

Половина цих позицій прив’язана до часу. Штроблення можливе лише до чистового оздоблення, окрему лінію живлення теж простіше провести разом з рештою електрики. Якщо ремонт завершено, вибір звужується до короба по стіні.

У старому фонді саме ці позиції часто складають більшу частину кошторису — іноді більше, ніж власне монтаж. Це нормально: обсяг робіт справді інший.

Найдорожчий сценарій — коли блок треба виносити на дах або в двір довгою трасою. Тут додаються і метри магістралі, і висотні роботи одночасно.

Від чого залежить ціна встановлення у Львові

Послуга Орієнтовна ціна Монтаж зовнішнього блока від 1 490 грн Монтаж настінного внутрішнього блока від 1 145 грн Монтаж касетного блока від 3 170 грн Фреонова траса від 375 грн / пог. м Дозаправка від 430 грн

Оскільки виробники закладають фреон лише на 3–5 метрів траси, довга магістраль — а в центрі Львова вона майже завжди довга — автоматично тягне за собою дозаправку.

Планувати монтаж вигідніше навесні або ранньої осені: влітку черга розтягується на тижні, а розцінки зростають. У прохолодну погоду до того ж простіше коректно вакуумувати систему й зняти достовірні тиски.

Компанія Kingsystem працює у Львові з виїздом інженера на об’єкт і фіксованим кошторисом до початку робіт — у місті зі складною історичною забудовою це надійніше, ніж ціна, названа по телефону навмання.