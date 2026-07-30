Монтаж кондиціонерів у Львові: вибір місця, етапи та вартість робіт
Львів — місто, де монтаж кондиціонера впирається не стільки в техніку, скільки в архітектуру: охоронні зони, фасади під захистом, стіни завтовшки 80 см і дерев’яні перекриття. Тут не можна просто повісити блок «куди зручно». Розповідаємо, як підібрати потужність, де розміщувати блоки в старому фонді та з чого складається кошторис.
Як підібрати кондиціонер відповідно до площі
Базовий орієнтир — 1 кВт холоду на 10 м² за стелі до 2,7 м: «сімка» на 20 м², «дев’ятка» на 25–30 м², «дванадцятка» на 35 м². До площі додають тепло від людей (100–120 Вт на особу), техніки та освітлення.
Але львівський клімат м’якший за південний, і тут з’являється нюанс, про який рідко говорять: надлишковий запас потужності радше шкодить. Завеликий блок працює короткими циклами, погано осушує повітря, створює перепади температури й швидше зношує компресор. Купувати «дванадцятку» в кімнату на 18 м² про запас — помилка.
Зате актуальніша інша функція — обігрів. Інверторний тепловий насос ефективно гріє до -15…-25 °C і в міжсезоння обходиться дешевше за газ чи електрокотел. Для квартири вистачить настінного спліта, для будинку — мультиспліт, для офісу — касетні моделі.
Особливості розміщення блоків у квартирах і старих будинках Львова
Це головна відмінність міста від решти України. Значна частина центру — історична забудова та будівлі в межах охоронних зон ЮНЕСКО, де фасад чіпати не можна. Зовнішній блок доводиться ховати у дворі, на даху, у ніші балкона або на внутрішньому фасаді, погоджуючи розміщення заздалегідь.
Додають складності самі будинки:
- стіни завтовшки 60–80 см потребують довгого буріння спеціальним інструментом;
- дерев’яні перекриття вимагають додаткових віброопор, щоб гул не йшов сусідам;
- ліпнина й стара цегляна кладка потребують акуратного штроблення;
- у ОСББ часто діють власні правила щодо зовнішнього вигляду фасаду.
Практична порада: з’ясуйте обмеження до купівлі техніки, а не в день монтажу. Ситуація, коли кондиціонер уже вдома, а вішати його нема куди, у Львові трапляється регулярно.
Що входить у стандартний монтаж
Професійний монтаж кондиціонерів львів включає розмітку, буріння отвору, кріплення пластини й кронштейнів, прокладання та вальцювання мідної траси до 3 метрів у декоративному коробі, підключення електрики, виведення дренажу з ухилом 2–3°, опресовування азотом, вакуумування, запуск і контроль тисків.
Базовий пакет розрахований на просту ситуацію: блок на балконі, коротка траса, доступ без спорядження. У новобудовах Львова це реально, у центрі — майже ніколи.
Окремо про вакуумування: його не можна пропускати навіть заради швидкості. Волога, що лишилася в контурі, реагує з маслом компресора й утворює кислоту, яка за два-три сезони вбиває найдорожчий вузол системи.
Додаткові роботи та складний монтаж
|
Робота
|
Коли потрібна
|
Штроблення стін
|
прихована траса; лише до чистового оздоблення
|
Буріння товстих стін
|
старий фонд, стіни 60–80 см
|
Висотні роботи
|
фасад, дах, робота з альпспорядженням
|
Дренажна помпа
|
коли неможливо вивести конденсат самопливом
|
Окрема лінія живлення
|
для потужних моделей, автомат у щитку
|
Зимовий комплект
|
для цілорічної роботи на обігрів
Половина цих позицій прив’язана до часу. Штроблення можливе лише до чистового оздоблення, окрему лінію живлення теж простіше провести разом з рештою електрики. Якщо ремонт завершено, вибір звужується до короба по стіні.
У старому фонді саме ці позиції часто складають більшу частину кошторису — іноді більше, ніж власне монтаж. Це нормально: обсяг робіт справді інший.
Найдорожчий сценарій — коли блок треба виносити на дах або в двір довгою трасою. Тут додаються і метри магістралі, і висотні роботи одночасно.
Від чого залежить ціна встановлення у Львові
|
Послуга
|
Орієнтовна ціна
|
Монтаж зовнішнього блока
|
від 1 490 грн
|
Монтаж настінного внутрішнього блока
|
від 1 145 грн
|
Монтаж касетного блока
|
від 3 170 грн
|
Фреонова траса
|
від 375 грн / пог. м
|
Дозаправка
|
від 430 грн
Оскільки виробники закладають фреон лише на 3–5 метрів траси, довга магістраль — а в центрі Львова вона майже завжди довга — автоматично тягне за собою дозаправку.
Планувати монтаж вигідніше навесні або ранньої осені: влітку черга розтягується на тижні, а розцінки зростають. У прохолодну погоду до того ж простіше коректно вакуумувати систему й зняти достовірні тиски.
Компанія Kingsystem працює у Львові з виїздом інженера на об’єкт і фіксованим кошторисом до початку робіт — у місті зі складною історичною забудовою це надійніше, ніж ціна, названа по телефону навмання.