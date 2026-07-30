Напад на собаку Тоню у Тернополі: суд зобов’язав поліцію відкрити кримінальне провадження

У Тернополі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із собакою Тонею. Досудове розслідування розпочали за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України після постанови Тернопільського міськрайонного суду.

Про це повідомила громадська організація Animagus Ternopil.

Нагадаємо, наприкінці червня в мережі поширилися відео з камер спостереження на овочевому ринку Тернополя. На записах видно, як чоловік переслідує місцеву собаку з предметом, схожим на ніж. Згодом з’явилися кадри вже пораненої тварини.

Інцидент викликав широкий суспільний резонанс. До поліції надійшли три заяви та депутатське звернення. Як зазначають зоозахисники, спочатку за цим фактом було складено адміністративний протокол.

Завдяки допомозі опікунів, працівників ринку та ветеринарів собаку вдалося врятувати. За інформацією громадської організації, ветеринарна клініка надала поліції медичний висновок про характер отриманих травм.

У Animagus Ternopil закликали правоохоронців провести повне, неупереджене та об’єктивне розслідування, а журналістів і громадськість — надалі стежити за перебігом справи.

Офіційних коментарів поліції щодо перебігу досудового розслідування наразі не оприлюднено.