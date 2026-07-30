Дитсадки Тернопільщини готуються до обов’язкового вивчення англійської мови

Із 1 вересня 2026 року в усіх закладах дошкільної освіти України, незалежно від форми власності, стане обов’язковим вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку — 5–6 років.

Про це повідомило Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області.

Нововведення передбачене законами України «Про застосування англійської мови в Україні», «Про дошкільну освіту», а також роз’яснене у листі Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2026 року.

Відповідно до Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, на кожну групу дітей старшого дошкільного віку має бути передбачено 0,25 штатної одиниці посади вчителя англійської мови.

Керівникам дитячих садків рекомендують звернутися до засновників або уповноважених органів для погодження оновленого штатного розпису та внесення змін до кошторису. Це необхідно для фінансування нових посад або залучення фахівців на договірній основі.