На Тернопільщині громаді передали безхазяйне майно вартістю понад 9 млн грн

Прокурори Чортківської окружної прокуратури забезпечили передачу у комунальну власність Гусятинської територіальної громади безхазяйного нерухомого майна вартістю понад 9 мільйонів гривень.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, виконано рішення Гусятинського районного суду, ухвалене за заявою прокуратури в інтересах держави.

Йдеться про громадський будинок із господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 448,7 квадратного метра, розташований у селі Городниця Чортківського району.

Через відсутність власника нерухомість тривалий час не використовувалася та перебувала у занедбаному стані.

Наразі у Державному реєстрі речових прав зареєстровано право комунальної власності на цей об’єкт за Гусятинською територіальною громадою.

У прокуратурі зазначають, що після переходу майна у власність громади з’явилася можливість належно управляти об’єктом, утримувати його та використовувати в інтересах мешканців.