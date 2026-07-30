Пожежа, боєприпас і шершні: як минула доба для рятувальників Тернопільщини

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували пожежу господарської будівлі, відреагували на повідомлення про виявлення боєприпасу часів Другої світової війни та усунули небезпеку, пов’язану з гніздом шершнів.

О 14:34 у місті Монастириська загорілася господарська будівля. Вогонь охопив площу 16 квадратних метрів. Унаслідок пожежі знищено будівлю та речі домашнього вжитку. Займання ліквідували рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.

Ще один виклик надійшов о 10:40. Поблизу ставка за межами села Курники виявили підозрілий предмет. Офіцери-рятувальники громади встановили, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Інформацію передали піротехнічному підрозділу ДСНС для подальшого знешкодження боєприпасу.

Крім того, у селі Великий Ходачків рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили з дерева гніздо шершнів, яке становило небезпеку для місцевих жителів.