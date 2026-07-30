Поліція Польщі виявила кратер і уламки невідомого об’єкта на полі

У Люблінському воєводстві Польщі, поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари, поліцейські виявили кратер і розкидані уламки невстановленого об’єкта. Наразі на місці працюють правоохоронці та спеціальні служби.

Як повідомила польська поліція, вранці надійшло повідомлення від місцевих жителів про потужний гуркіт у Білгорайському районі. Після прибуття на місце правоохоронці виявили на полі, приблизно за два кілометри від житлової забудови, кратер та уламки невідомого походження.

Територію оточили поліцейські. До розслідування залучили Агентство внутрішньої безпеки, Службу військової охорони, Окружну прокуратуру в Любліні, а також підрозділи поліції, що спеціалізуються на боротьбі з тероризмом.

Інцидент стався після масованої нічної повітряної атаки Росії по Україні. У зв’язку із загрозою Оперативне командування Збройних сил Польщі піднімало у повітря польські та союзні винищувачі, а в Люблінському воєводстві оголошували повітряну тривогу.

Наразі офіційно не повідомляється, що саме впало на території Польщі. Обставини інциденту та походження уламків встановлюють компетентні служби.