На Тернопільщині тимчасово заборонили відвідувати ліси

На Тернопільщині у період IV та V класів пожежної небезпеки діє тимчасова заборона на відвідування лісів та в’їзд до них механічних транспортних засобів. Обмеження запроваджено через суху погоду, високий рівень пожежної небезпеки та дію воєнного стану.

Відповідне рішення ухвалено на виконання розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 10 березня 2026 року №127/01.02-01.

Під забороною:

відвідування лісових масивів населенням;

в’їзд до лісів транспортними засобами, за винятком транзитних доріг.

Винятки передбачені для транспорту, який використовується для потреб лісового та мисливського господарства, оборони держави, забезпечення громадської безпеки, роботи правоохоронних і природоохоронних органів, а також ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

За порушення встановлених обмежень законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Жителів і гостей області закликають дотримуватися правил пожежної безпеки та не відвідувати ліси до скасування заборони.