Микроволновка vs. Духовка: Что экономнее и удобнее для ежедневного приготовления?

Микроволновые печи и духовки кажутся похожими устройствами. Ведь они выполняют одинаковую функцию – нагревают блюда или ингредиенты для них. Однако, между этими приборами есть значительная разница. Микроволновки (или СВЧ печи) созданы для одних задач, а духовки – совсем для других. Эксперты магазина техники для дома Vencon.ua дают рекомендации о том, в каких случаях, какое устройство нужно.

Какие функции у микроволновки, а какие у духовки

Микроволновая печь и духовка нагревают ингредиенты по-разному. И способ нагрева влияет на их функциональность и область применения. Вот в чем отличия:

Главное назначение микроволновки – это разогрев уже приготовленных блюд. Также она может использоваться для приготовления простых блюд, например, каш, супов. Кроме того, микроволновки могут применяться для размораживания замороженных продуктов. Духовка намного более функциональна, и она может использоваться для приготовления сложных блюд с нуля. Например, в духовой печи можно готовить мясо, хлеб, пироги и другие блюда.

Таким образом, духовка используется для приготовления полноценных сложных блюд. А микроволновка для разогрева уже приготовленных блюд, подготовки ингредиентов для дальнейшего приготовления или приготовления несложных блюд.

Что удобнее, духовка или СВЧ-печь

Так как духовка умеет готовить сложные блюда, пользоваться ею труднее. И для этого понадобится определенные кулинарные навыки. Во время приготовления в духовке скорее всего нужно будет иногда проверять состояние блюда, чтобы оно не пересохло, не сгорело и не испортилось. Также приготовление в духовой печи требует намного больше времени – обычно от 20 минут до нескольких часов.

Эксплуатация микроволновки намного проще. Так что даже дети могут ею пользоваться. Большинство микроволновок оснащаются готовыми программами для разогрева и приготовления различных блюд. Для того чтобы запустить процесс, нужно лишь поместить внутрь ингредиенты, выбрать время разогрева или нужную программу и запустить процесс. Проверять как работает микроволновка обычно не нужно, даже если разогрев установлен на длительное время. По завершении программы микроволновка просигнализирует звуком. Микроволновая СВЧ печь разогревается намного быстрее, в течение нескольких минут.

Что расходует меньше электричества – СВЧ печь или духовка

Так как духовка готовит дольше, то она и потребляет больше энергии. Также для разогрева духовки нужно значительное время и в это время тоже есть расход. А микроволновка с первых секунд начинает воздействовать на блюда, повышая его температуру. Разница в расходе электричества бывает в 2-5 раз – зависит от приготовляемых блюд и мощности устройств.

Разница по размеру и способу монтажа

Духовка обычно намного больше по размеру, чем СВЧ печь. Микроволновку можно легко установить даже в малогабаритной кухне или поместить ее внутрь одного из кухонных шкафов. Духовка потребует намного больше места.

Также для монтажа духовки нужно будет пригласить специалиста. Важно, чтобы все было сделано правильно – это обеспечит нормальную и безопасную эксплуатацию. А микроволновка не нуждается в монтаже. Чтобы начать ее использование, нужно только установить ее на своем месте и подключить в розетку.

Когда выбирать микроволновку, а когда духовку

Микроволновка – это отличный вариант для тех, кто не обладает значительными кулинарными навыками и хочет получить простое в эксплуатации устройство, которое не нуждается в сложном монтаже и не займет много места.

Духовка нужна если требуется готовить сложные блюда, у пользователя есть навыки для этого или он собирается их приобрести. При таком выборе следует позаботиться о достаточном месте для монтажа и предусмотреть бюджет на установку специалистами.

Если выбор делается для семьи, то хорошим вариантом будут сразу оба устройства – и микроволновка, и духовка. СВЧ печь позволит быстро готовить, а также допускается эксплуатация детьми. Духовка даст возможность радовать всех членов семьи вкусными блюдами.