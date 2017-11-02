Згідно Національного рейтингу учасників конкурсів від Національного еколого-натуралістичного центру та Малої академії наук, троє юних бережанок увійшли у 10–ку найкращих в Україні.

Ними стали вихованки гуртка «Екологічна стилістика» (керівник Димашевська Х. Б.) міського Центру дитячої та юнацької творчості, учениці Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого – Даніела Чавес Гонсалес, яка займає 6 місце (з рейтинговою сумою 2690 балів), 8 місце займає Анастасія Пачва (2260 балів) та 9 місце у рейтинговому списку займає Дарія Цапок (2200 балів).

Даний рейтинг є рухомий та змінюється відповідно після проведення підсумків всеукраїнських конкурсів. Сума балів з різних конкурсів одного і того самого учасника додається та становить рейтинговий бал. На даний момент серед першої десятки є представники м. Києва, Полтавської, Донецької, Рівненської, Кіровоградської та Чернівецької областей.

Переглянути рейтинг-банк можна за посиланням.



Христина Димашевська, БережІнфо