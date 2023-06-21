Помста з неба: військові з Тернопільщини збирають гроші на 100 дронів

Захисники з “Правого сектору”, що з Тернопільської області просять усіх небайдужих допомогти зібрати 1,8 млн грн на 100 дронів камікадзе, щоб помститися оркам.

Про збір коштів написав керівник “Правого сектору Тернопільщина” Назар Сарабун.

“Ми в розпалі глобальної битви між добром і злом. Зло прийшло в наш дім щоб вбивати, наш обов’язок відмстити, за всіх скривджених і зневажених, за всіх загиблих і поранених, за кожен зруйнований дім, за кожного загиблого побратима. Наша мета знищити нечисть. В теперішні умови високотехнологічної війни, вимагають технологічних рішень. FPV дрони (дрони камікадзе) допоможуть нам в рази ефективніше і точніше нищити нечисть”, – відзначив Назар Сарабун.

Ціль військових – 100 дронів камікадзе вартістю 18тис грн кожен. Загалом 1млн 800тис грн.

“Частину суми нам вже вдалося зібрати, завдяки небайдужим людям (а саме 450тис). Кожен зможе долучитися і зробити смерть ворогам. Поїхали, часу мінімум, завдань максимум. Починаємо разом наближувати перемогу”, – написав захисник.

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