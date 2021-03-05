New! В МЦ «Оксфорд Медікал» у Тернополі веде прийом психіатр

Психічне здоров’я і благополуччя – це один з найважливіших факторів для щасливого життя.



Завдання психіатра – забезпечити пацієнту максимальну допомогу і підтримку для відновлення психічного здоров’я.



Коли потрібно звернутись до психіатра?

почуття страху і тривоги, без явних на те причин;

порушення сну: безсоння або, навпаки, надмірно тривалий сон;

погіршення настрою протягом тривалого проміжку часу;

складності з концентрацією і запам’ятовуванням інформації;

швидка стомлюваність, апатія, небажання що-небудь робити;

фобії;

депресії;

часті негативні стани: провина, смуток, образа, злість, розчарування, апатія;

невпевненість в собі;

різкі перепади настрою;

суїцидальні думки та поведінка;

психологічний дискомфорт;

слухові, звукові, тактильні галюцинації тощо.

Лікарі-психіатри нашого медичного центру рекомендують не затягувати візит до фахівця, не чекаючи моменту коли захворювання почне прогресувати.

Для кожного пацієнта МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» ми гарантуємо повну анонімність і конфіденційність інформації.

Запис до лікаря здійснюється за номером: (0352) 52 52 52; (068) 752 52 52!