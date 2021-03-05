22:50 | 5.03.2021
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New! В МЦ «Оксфорд Медікал» у Тернополі веде прийом психіатр

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Психічне здоров’я і благополуччя – це один з найважливіших факторів для щасливого життя.

Завдання психіатра – забезпечити пацієнту максимальну допомогу і підтримку для відновлення психічного здоров’я.

Коли потрібно звернутись до психіатра?

  • почуття страху і тривоги, без явних на те причин;
  • порушення сну: безсоння або, навпаки, надмірно тривалий сон;
  • погіршення настрою протягом тривалого проміжку часу;
  • складності з концентрацією і запам’ятовуванням інформації;
  • швидка стомлюваність, апатія, небажання що-небудь робити;
  • фобії;
  • депресії;
  • часті негативні стани: провина, смуток, образа, злість, розчарування, апатія;
  • невпевненість в собі;
  • різкі перепади настрою;
  • суїцидальні думки та поведінка;
  • психологічний дискомфорт;
  • слухові, звукові, тактильні галюцинації тощо.

Лікарі-психіатри нашого медичного центру рекомендують не затягувати візит до фахівця, не чекаючи моменту коли захворювання почне прогресувати.

Для кожного пацієнта МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» ми гарантуємо повну анонімність і конфіденційність інформації.

Запис до лікаря здійснюється за номером: (0352) 52 52 52; (068) 752 52 52!

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