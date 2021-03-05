New! В МЦ «Оксфорд Медікал» у Тернополі веде прийом психіатр
Психічне здоров’я і благополуччя – це один з найважливіших факторів для щасливого життя.
Завдання психіатра – забезпечити пацієнту максимальну допомогу і підтримку для відновлення психічного здоров’я.
Коли потрібно звернутись до психіатра?
- почуття страху і тривоги, без явних на те причин;
- порушення сну: безсоння або, навпаки, надмірно тривалий сон;
- погіршення настрою протягом тривалого проміжку часу;
- складності з концентрацією і запам’ятовуванням інформації;
- швидка стомлюваність, апатія, небажання що-небудь робити;
- фобії;
- депресії;
- часті негативні стани: провина, смуток, образа, злість, розчарування, апатія;
- невпевненість в собі;
- різкі перепади настрою;
- суїцидальні думки та поведінка;
- психологічний дискомфорт;
- слухові, звукові, тактильні галюцинації тощо.
Лікарі-психіатри нашого медичного центру рекомендують не затягувати візит до фахівця, не чекаючи моменту коли захворювання почне прогресувати.
Для кожного пацієнта МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» ми гарантуємо повну анонімність і конфіденційність інформації.
Запис до лікаря здійснюється за номером: (0352) 52 52 52; (068) 752 52 52!