Першим серед теропільських депутатів, який не побоявся вакцинувався від COVID-19 став місцевий керівник “Сили Людей” Олег Різник

Депутат Тернопільської міської ради, голова міської організації політичної партії «Сила Людей» Олег Різник першим серед міських народних обранців вакцинувався від Covid-19.

За словами депутата, в першу чергу своїм прикладом хотів показати, що вакцинування – не лише право громадянина, але і обов’язок.

«Завдяки змінам до дорожньої карти, затвердженим МОЗ України від 01.03.21 я вакцинувався як публічна особа за рахунок залишкових доз. Зараз можете багато писати про неякісні вакцини і чіпи 5G, але я прихильник науки, а не теорії змов. Тому на власному прикладі показую і запрошую приєднуватись! Бо, на мою думку, вакцинування – не лише право громадянина, але і обов’язок. Адекватна кампанія з популяризації вакцин (не тільки відCovid-19) сприятиме здоров’ю нашої нації», – вважає Олег Різник.

Політик подякував Тернопільському центру громадського здоров’я за надану можливість вакцинуватися, а мобільній бригаді – за якісно виконану роботу.