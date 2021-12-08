Новый год 2022 – в чем стоит отмечать праздник

Как вам, вероятно, известно, каждый год имеет своего покровителя, согласно китайскому календарю. Наступающий 2022 год не стал исключением – он пройдет под присмотром Голубого Тигра. Это сильное величественное животное будет влиять на жизни всех жителей планеты. Если вы хотите задобрить такого грозного хищника, то вам стоит тщательно продумать наряд, в котором вы будете поднимать шампанское под бой курантов. Лучшие идеи вы можете почерпнуть из этой статьи.

Оригинальные идеи для новогоднего лука

Последние несколько лет были очень тяжелыми для многих из нас, но наступающий 2022 год вселяет оптимизм. Вы можете почувствовать прилив сил и станете более целеустремленными – а это значит, что большинство желаний, скорее всего, исполнятся. И чтобы повысить свои шансы на успех в новом году, стоит продумать образ, дополнить его роскошными аксессуарами (Механические часы Тиссот в классическом стиле будут идеальным вариантом), собрать приятную компанию и обязательно быть в хорошем настроении. Если вы пока не знаете, что лучше надеть, вот несколько идей на заметку:

Украшения из металла. Выбирая аксессуары стоит преследовать две задачи. Первая – сделать наряд более интересным и создать полностью завершенный образ. Вторая – задобрить Голубого Тигра, чтобы он принес удачу в новом году. Металлические украшения прекрасно справятся с обеими, поэтому не забудьте надеть оригинальные часы Tissot или другого знаменитого бренда с корпусом и браслетом из металла. Все оттенки голубого. Выбирая одежду для торжества, присмотритесь к голубому цвету и всем его оттенкам. Идеальный вариант – ткани в полоску или с разводами в виде волн. Тигриный принт. Анималистичные принты снова на пике популярности, поэтому не стоит пренебрегать ими как в повседневной жизни, так и на праздниках.

Как видите, подобрать красивый новогодний лук легко можно из тех вещей, которые уже есть в вашем гардеробе. А уж если вы хотите купить что-то новое, выбирайте одежду и аксессуары, которые сможете носить и после праздников.

Китайский Новый год – важные нюансы

Стоит отметить, говоря о китайском календаре, что новый год у жителей Поднебесной начинается не 1 января, в этом году он наступит 1 февраля по лунному календарю и продлится до 21 января 2023 года. У этого года будет целых два символа: дерево, которое помогает достичь большей стабильности во всех сферах жизни, и вода, которая будет помогать в развитии, направит на истинный путь и сделает человека более чувствительным и гибким.