Мама 3-річної дівчинки: стало відомо про вбиту у Тернополі 22-річну Катерину

Стало відомі деталі життя 22-річної Катерини, яку 5 грудня вбили в одній з квартир на вулиці Лозовецька у Тернополі.

Як пише видання “20 хвилин Тернопіль“, Катерина росла у благополучній родині в селі Лучка, Тернопільського району. Батьки виховували трьох дочок, середньою була Катерина.

Ще в дитинстві дівчинка мало не загинула – 12 квітня 2004 року, Катя з двома подружками 4 та 6-ти років опинилася в епіцентрі пожежі на території недіючого дитячого садочку у селі.

Двоє дівчаток загинули, а Катю врятували та дівчинка отримала значні опіки, її довго лікували в Україні та за кордоном.

Згодом батьки Катерини поїхали за кордон на заробітки, повернулися додому близько півроку тому.

У селі кажуть, що це благополучна сім’я, а Катя була доброю дитиною.

Кілька років тому загибла вийшла заміж, народила дівчинку, якій сьогодні виповнилося 3 роки, батьки купили молодому подружжю житло у межах Великоберезовицької громади.

Чому Катя у вечір 5 грудня опинилася у квартирі 19-річного чоловіка, з яким познайомилася кілька годин до того, сказати важко.

Та у той злощасний вечір між 22-річною Катериною та її новим знайомим 19-річним жителем Лановецького району виник конфлікт в орендованій квартирі на вулиці Лозовецька.

Внаслідок сварки, 19-річний молодик близько 20 разів вдарив ножем Катерину у груди та шию, тіло виніс на балкон, де воно пролежало 12 годин, згодом, зранку 6 грудня скинув з балкону, квартиру прибрав, одяг жінки викинув на смітник і втік в одне з сіл Тернопільщини, де його і знайшли правоохоронці.

19-річного вбивцю затримали, тіло Катерини поки що не віддали рідним на поховання, напівсиротою залишилася 3-річна дівчинка…

Співчуваємо рідним та близьким передчасно померлої жінки…