Продукти для здоров’я очей

Очі – подарунок для людини, адже більша частина інформації із навколишнього світу, сприймається нами саме за допомогою зору.

Щоб зміцнити свій зір, необхідно піклуватися про нього, періодично відвідувати лікаря-офтальмолога і вживати продукти, здатні допомогти зберегти його на довгі роки.

Ще в дитинстві нам говорили, що зміцнити зір допомагає морква. Це дійсно так, в цьому овочі з грядки міститься багато b-каротину, Який при попаданні в наш організм перетворюється на вітамін А. важливо відзначити, що сам по собі Він не засвоюється, тому разом з морквою обов’язково їжте жири, наприклад, вершки або сметану. Салат із сирої моркви зі сметаною – прекрасний перекус і профілактичний засіб для ваших очей. Моркву можна піддавати термічній обробці, і від цього її корисні властивості тільки посилюються.

Шпинат і броколі – слова, якими лякають дітей, але саме вони стоять на другому місці в рейтингу продуктів, здатних зберегти хороший зір. Справа в тому, що у них є та ж сама речовина, що міститься в сітківці ока. А ще шпинат (до речі, як і кріп, петрушка, салат) – відмінні захисники від ультрафіолетового випромінювання. Капуста броколі – ідеальний продукт для тих, хто боїться катаракти.

Чорниця і лохина зміцнюють стінки капілярів. Якщо ваша робота пов’язана з постійним спостереженням за екраном комп’ютера або телефону, візьміть собі за правило щодня з’їдати по жмені чорниці або пару ложок джему з цієї ягоди. Її можна заморожувати, адже всі корисні властивості збережуться.

Для зміцнення оболонки ока необхідно золото, а воно міститься в кукурудзі.

У число продуктів, що зміцнює зір, входить сир. Там містяться елементи, що впливають на нормалізацію кровообігу в тканинах очей.

Додайте в свій раціон рибу жирних сортів. Вона – джерело ненасичених жирних кислот і Омега-3. Все це в сукупності допомагає зберегти гостроту зору до самої старості.

Якщо Вас турбують симптоми, пов’язані із захворюванням очей, варто в обов’язковому порядку звернутись до лікаря-офтальмолога.

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